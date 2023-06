/AKTUALIZUJEME/Regionální kolo Zaměstnanecké ligy Deníku je za námi a jedná věc je už jistá. Hranický SSI Schäfer celkové vítězství neobhájí. V semifinále totiž vypadl s pozdějším vítězem, znojemským PE Motors, s r. o. Chuť si pak Hraničtí spravili alespoň v zápase o třetí místo proti Foxconnu, který se po vzájemné dohodě obou týmů odehrál pouze v režimu penaltového rozstřelu. Turnaje se nakonec místo osmi celků zúčastnilo pouze sedm, když nedorazil vítězný celek opavského okresu Obec Bolatice.

Ceremoniál Regionálního kola Zaměstnanecké ligy Deníku (Olomouc, Nové Sady - 8.6.2023) | Video: Deník/David Kubatík

Borci z Hranického Schäferu začali turnaj výhrou 1:0 nad ČEZ, a.s., na kterou navázali bezbrankovou remízou s pardubickým Foxconnem a další výhrou 2:1 nad frenštátskou firmou Siemens, s.r.o.Postoupili tedy do semifinále, kde na ně čekal nakonec nejsilnější tým celého turnaje, znojemský PE Motors. Znojemské motory holt jely naplno a nedaly Schäferu ani nejmenší šanci po výsledku 3:0.

„Zklamáni nejsme. Udělali jsme pro vítězství maximum a holt jsme narazili na silnějšího soupeře. I tak ale klukům patří velký dík a obdiv za to, kam až to letos dotáhli," říkal bezprostředně po vyřazení kapitán týmu Marek Lhotský.

„Oproti minulému turnaji již šlo poznat, že se zde sešli vítězové jednotlivých okresních kol a na kvalitě to šlo jednoznačně poznat. Neproběhly ani žádné excesy. Jak mezi hráči, tak ani směrem k rozhodčím. Všichni prostě k sobě byli ohleduplní a tak to má být," vyjádřil se k pohodovému vývoji turnaje i jeden z rozhodčích František Kurel.

„Jinak si myslím, že pořádání takovéhoto typu turnaje je jednoznačně dobrá věc. A jsem rád, že je zde povolená účast pouze po divizi. To je taková hranice, kdy je to pro mě ještě únosné. Dále už by to se zaměstnaneckou ligou už nemuselo mít mnoho společného," dodal ještě.

Postup přitom byl blízko. Jelikož postupovaly do celorepublikového finále celky dva, stačilo jenom postoupit do finále a v něm si už zahrát naprosto bez starostí. To si nakonec kromě znojemského PE Motors užili i borci z Mobis Automotive Czech sídlícího v ostravském Mošnově. A to i přesto, že prohráli 1:4.

„Mysleli jsme si, že skupina byla lehčí. Nakonec jsme ale zabojovali a vyhráli to," říkal brankář vítězného celku Jiří Koukal. „Nejtěžší zápas byl proti Mobisu ve skupině, kde jsme remizovali 3:3 a dostali gól v poslední vteřině. Zápas se Schäferem byl paradoxně jeden z nejlehčích. Možná jim došly síly po skupině, ve které hráli o zápas více než my," dodal na závěr.

Výsledky:

Skupina A:



FOXCONN ČESKÁ REPUBLIKA - SIEMENS, s.r.o. 2:0

ČEZ, A. S. - SSI SCHÄFER S.R.O. 0:1

FOXCONN ČESKÁ REPUBLIKA - SSI SCHÄFER S.R.O. 0:0

SIEMENS, s.r.o. - ČEZ, A. S. 4:2

SIEMENS, s.r.o. - SSI SCHÄFER S.R.O. 1:2

FOXCONN ČESKÁ REPUBLIKA - ČEZ, A. S. 2:0



Skupina B:



KBC GLOBAL SERVICES - MOBIS AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. 1:3

PE MOTORS S.R.O. - KBC GLOBAL SERVICES 3:3

MOBIS AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. - PE MOTORS S.R.O. 5:7



Semifinále:



SSI SCHÄFER S.R.O. - PE MOTORS S.R.O. 0:3

MOBIS AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. - FOXCONN ČESKÁ REPUBLIKA 1:0



O 3. místo:



SSI SCHÄFER S.R.O. - FOXCONN ČESKÁ REPUBLIKA 3:1 (pen.)



Finále:



PE MOTORS S.R.O. - MOBIS AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. 4:1