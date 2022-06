O postupech a sestupech je takřka rozhodnuto, zbývají dva otazníky

Většina fotbalových soutěží je u konce. Ve čtyřech ještě zbývá poslední kolo, ale pouze dvě neznají jména týmů, které skončí na postupových nebo sestupových místech. Po I. B třídu je jasno. Otazník visí nad sestupujícím z olomouckého okresního přeboru a také nad druhým postupujícím z olomoucké III. třídy. O uplynulém víkendu se ale dokázal zachránit například Úsov v okresním přeboru OFS Šumperk a postup do I. A třídy si pohlídal Bludov. Projděte si výsledky a tabulky z víkendu a také seznam postupujících a sestupujících od MSFL až po nejnižší soutěže. Postupující však nemusí být definitivní, je otázka, zda někdo z nich posun do vyšší soutěže neodmítne. Naopak pokud by se některý z týmů nepřihlásil, může být postupujících více.

