„Od prvního tréninku bylo na všech vidět, jak jim fotbal chyběl a jakou mají chuť, začal uničovský trenér Dušan Žmolík.

Stejně jako v minulém roce, i v tomto simulují jeho svěřenci konec sezony. „Normálně trénujeme, jako kdyby sezona probíhala. Jen máme o jeden trénink méně,“ prozradil Žmolík. Společně s hráči se schází čtyřikrát týdně.

Za sebou mají také přátelské utkání s béčkem Baníku, které v Ostravě vyhráli vysoko 5:1. „Chystali jsme se na to, že budeme hrát se soupeřem, který už dlouhou dobu trénoval. Byli jsme zvědaví, jak duel zvládneme po fyzické stránce,“ popisoval Žmolík.

A mohl být spokojený. Půl roku posílal hráčům tréninkové plány, které očividně poctivě plnili. „Šlo to vidět, neměli jsme žádný kondiční hendikep, možná jsme na tom byli i o něco lépe než soupeř. Spíše mě překvapil dobrý a organizovaný výkon. Bylo vidět, že tým má spoustu věcí zažitých a pokud budeme pracovat, tak se rychle dostaneme na úroveň, na které jsme byli před přerušením,“ pokračoval kouč.

Uničov bude nadále pokračovat v nastaveném programu, ve kterém má i tři přípravné duely. Utká se s Ústím nad Orlicí (29.5.), Hranicemi (5.6.) a béčkem Sigmy Olomouc (10.6.). „Pokud to bude možné, tak alespoň s Hranicemi bychom chtěli odehrát utkání doma, ať si vyzkoušíme to naše hřiště,“ přiznal Žmolík.

Následně dostanou Hanáci desetidenní volno a 22. června najedou na plnohodnotnou přípravu na nový ročník. Do té doby však účastník MSFL vyzkouší potenciální posily. Vyhlédl si Theodora Matějíčka z Krnova, který byl v Uničově na testech již v minulých přípravách či Davida Smilka z Opavy. „U Thea jsme řekli, že nám prozatím stačí, co jsme viděli a před přípravou si vyhodnotíme, jestli jej angažujeme. David Smilek končí v Opavě a bude studovat v Olomouci, takže jsem chtěl vidět, jestli by pro nás byl variantou,“ poodhalil Žmolík.

Druhá liga?

Uničov se totiž bude potýkat s odchody. „Někteří hráči mají nabídky z vyšších soutěží a mají ambice jít dál. My jim v kariérním růstu nebudeme bránit,“ pokračoval Žmolík. Jedná se hlavně o Jakuba Vichtu, který by se měl zapojit do přípravy s druholigovým Prostějovem a pravděpodobně nebude jediným, kdo Uničov opustí.

Naopak se povedlo udržet obránce Jakuba Můčku, který chtěl z časových důvodů v Uničově končit. „Ale dali jsme mu prostor, aby byly obě strany spokojené, takže to ještě zkusí,“ odhalil Žmolík. Nejasná je naopak situace okolo Marcela Krayzela. „Pochází od Pusté Polomy a táhne jej to domů za rodinou. Musel by dojíždět dálku, tak uvidíme, jak se rozhodne, jestli bude hrát někde tam,“ dodal Žmolík.

Uničov bude čekat rovněž, jestli přijde někdo ze Sigmy Olomouc, jak bývá zvykem. „Musíme si vyhodnotit, aby přišli správní hráči, kteří okamžitě zapadnou do té naší party,“ uzavřel Žmolík.