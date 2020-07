Trenér Nových Sadů Rostislav Sobek se musel v úvodním zápase přípravy obejít bez některých opor. „Je to škoda. Myslel jsem si, že do přípravy naběhneme s úplně kompletním kádrem, ale chyběli nám čtyři hráči. Pak se to i projevilo v průběhu, kdy po střídání šla naše hra dolů. V záloze nám tak zůstávají hráči, kteří by měli být pomalu v základu,“ konstatoval trenér.

V sobotu k dispozici neměl některé hráče z Prostějova. „Kovář, který byl na jaře náš, teď naskakuje ve druhé lize. Příští týden se k nám už ale vrací. Další útočník z Prostějova Marčík byl taky v áčku,“ konstatoval kouč.

Mezi největší posily by měl patřit prostějovský Martin Hirsch. „Doufám, že to dotáhneme do konce. A po ročním působení v zahraničí se vrací Jakub Ďuríček,“ upozornil Sobek.

Jeho tým předvedl velmi dobrý výkon podpořený skvělou střeleckou efektivitou.

„To, co jsme chtěli, se na hřišti projevovalo. Disciplinovanost, organizace hry, přechod do útoku. A korunovali jsme to opravdu pěknými góly. Produktivitu jsme měli opravdu vysokou,“ pochvaloval si.

Dvacet minut před koncem ještě Nové Sady vedly 4:2, druhý poločas ale dohrávaly v oslabení a dvěma slepenými inkasovanými góly o vítězství přišly.

„V začátku druhého poločasu se nám nepovedlo dát několik balonů, jako v první půli, takže jsme ztratili trochu sebevědomí. Následkem střídání i červené karty jsme potom tahali za kratší konec,“ uznal Sobek.

Fotbalisté Nových Sadů se pomalu chystají na soustředění do Beskyd. „Míříme do rodiště Baroše, Bolfa nebo Kučery. Mám to tam rád, je tam srdečné, útulné zázemí, ubytování tam funguje dobře a kuchyně je výborná. V zimě se nám tam líbilo. Soustředění má i stmelovací význam, hráči se tam sblíží,“ těší se Sobek.

„Máme domluvené čtyři zápasy. Doufám, že to tam kondičně i herně do sebe nasoukáme. Pak už bude čtrnáct dnů do mistráku,“ dodává trenér Nových Sadů Rostislav Sobek.

FK Nové Sady – SK Jiskra Rýmařov 4:4 (3:1)

Branky Nových Sadů: Hirsch 2, Novotný 2. ČK: Sobek ml.