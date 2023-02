Nové Sady opět vítězně. Po Kroměříži si vyšláply na dalšího účastníka MSFL

Jen tři dny poté, co v Řepčíně remizovali s devatenáctkou Sigmy 2:2, vyjeli fotbalisté Nových Sadů do Ostravy na konfrontaci s třetiligovým účastníkem z Vítkovic. A i když to tak dlouho nevypadalo, na konci mohli Sobkovi svěřenci slavit. Dvěma brankami v samotném závěru totiž otočili nepříznivě se vyvíjející skóre na konečných 2:1.

FK Nové Sady. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík