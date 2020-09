Šestnáct nejlepších týmů fotbalových veteránů se v pátek 11. září sjede na hřiště Nových Sadů, kde se utkají na šestém ročníku mistrovství veteránů České republiky.

Petr Uličný | Foto: Deník / Miroslav Mazal

Na olomouckém turnaji mohou startovat hráči, kteří v letošním roce dovrší minimálně čtyřiceti let a zároveň musí být členy FAČRu. Tito plejeři si to rozdají na polovinu hřiště, bude se hrát v počtu šest fotbalistů plus brankář.