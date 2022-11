Neskutečné! Ale Moju to bude stát opravdu hodně, směje se reprezentant Černý

Střelec jedné z pěti branek českého národního týmu Václav Černý upravoval těsně před poločasem svým gólem na 4:0. To už měl za sebou hattrick jeho reprezentační spoluhráč Mojmír Chytil. Pětadvacetiletý záložník oblékající dres nizozemského Twente patřil v Olomouci proti Faerským ostrovům k borcům, kteří byli nejvíce vidět. Přesto Václav Černý potvrdil: „Povedený večer. Nechci na to myslet, ale sezona už je pro mě dlouhá. Vracel jsem se po zranění. V lize se nám daří dobře, teď chci ročník v Turecku zakončit co nejlépe a potom si odfrknu.“

Reprezentace: Česko - Faerské ostrovy 5:0, Václav Černý | Foto: Deník/Jan Pořízek