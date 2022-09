V první řadě zážitek. Teď trošku koušu tu hořkost. Dvakrát jsme vedli, dvakrát to dotáhli a podařilo se jim zápas otočit. Ta kvalita tam ale byla vidět od první minuty. Byli silnější na míči, my jsme běhali bez něj, takže nás to vyšťavilo. Ale podali jsme dobrý výkon, kousali jsme a do toho jsme s tím šli, udělat dobrý výsledek.

V osmdesáté minutě už jste museli mít myšlenky na vítězství.

No, ale stále s pokorou. Doufal jsem, že by to mohlo dopadnout, ale věděl jsem, že Sigma má neskutečnou sílu. I když se jim ten zápas úplně nevydařil, tak si šance dokázali vytvořit. Nevím, jestli postoupili zcela zaslouženě, ale asi jo. Měli druhou půlku více šancí.

Jak moc mrzí ten vlastní gól?

Mrzí to, ale nejde Vencovi (Koutnému) nic vytknout. Chtěl to odkopnout a asi se podepsala únava. Centr byl prudký, takže mohl dopadnout jakkoliv. Takové góly padají i v Lize mistrů, nemáme proč být na něj naštvané.

Vy jste za stavu 1:1 kopal penaltu a brankář Trefil vám ji málem chytil. Neměl jste strach?

Byl jsem rozhodnutý, že počkám na pohyb gólmana, ale ten neudělal, tak jsem trošku znejistěl. Ale mám to tam nakopané. Naštěstí jsem do toho dal razanci a dopadlo to. Nejsem první volba na penalty, ale Alde (Krč) mi to dnes nechal, za což jsem mu vděčný a padlo to tam, takže aspoň nějaký zářez.

Kondičně to muselo být náročné.

Odpadali jsme, dostávali jsme křeče. Musím říct, že nám dodávala sílu výborná kulisa. Před takovou kulisou se hraje lépe a síly ubývají pomaleji. Bylo to náročné, měli jsme předtím také nějaké anglické týdny, takže toho bylo hodně. Přišla také změna trenéra, takže než se to vstřebá, bude taky chvíli trvat.

Trenéra Jiřího Nečka nahradil Jiří Balcárek, pod kterým jste tady vyhrál MSFL. Cítíte nostalgii?

Jo, to je jasný. Kluci, kteří jsme jej zažili, s ním máme dobré vztahy. Byli jsme v kontaktu, i když tady netrénoval. Nechci dehonestovat práci trenéra Nečka. Spoustu toho sem přinesl, snažili jsme se a chtěli jsme vyhrávat, ale nešlo nám to. Není to tak, že přišel nový trenér a samo se začne vyhrávat. Přišla změna, nový impuls, který jsme asi potřebovali a jsem rád, že jsme zápas se Sigmou zvládli dobrým výkonem.

V prodloužení už se celkem stmívalo. Jaká byla viditelnost na hřišti?

Přiznám se, že Uničov asi není připravený na prodloužení (smích). Bylo to horší, ale furt se to dalo. Hrával jsem fotbal jako malý kluk do deseti večer, kdy už nebylo skoro vidět, takže nic nového.

Kouč říkal, že někteří šli ráno klasicky do práce. Jaké to je, měřit se potom s profesionály?

Patřím mezi ně. Před Sigmou jsem šel naštěstí z práce o něco dříve. Končil jsem ve dvě, ale také jsem byl od šesti. Není to lehké s tou prací, ale už jsme na ten cyklus zvyklí.

