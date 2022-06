„Bylo to tady super. Akorát kluci z Kovalovic na nás byli moc mladí a běhaví," smál se Martin Kotůlek po závěrečném hvizdu. „Zápas proti nim tak byl dost těžký. O to ale nešlo. Myslím, že jsme divákům předvedli parádní fotbal a padly i krásné góly. S tím tedy panuje spokojenost," dodal.

Dívám se hlavně dopředu

V rámci své kariéry strávil Kotůlek suverénně nejvíce času právě v olomoucké Sigmě, kde s fotbalem i začínal. Kromě jedné sezony na vojně v Banské Bystrici vydržel na Hané až do roku 2000, kdy přestoupil do Brna.

Z toho se pak po čtyřech sezonách přesunul do Opavy a po jedné sezoně ve Slezsku se vrátil zpět do Olomouce, kde dohrál kariéru v tehdy druholigovém HFK.

„Na kariéru se moc vzpomínat nesnažím. Co bylo, to bylo, teď pracuji jako šéftrenér Regionální fotbalové akademie v Olomouci, kde trénuji kluky okolo čtrnácti až patnácti let a logicky se tedy dívám spíše do budoucnosti," zdůraznil nyní už dvaapadesátiletý bývalý obránce, který se mimo jiné dostal i do reprezentace.

Euro bylo parádní

V té sice nastoupil do „pouhých" osmi zápasů, mezi těmi byl ale jeden skutečně speciální. Na nejslavnějším českém Euru v roce 1996 vystřídal v 70. minutě semifinálového zápasu proti Francii Radka Druláka a dopomohl týmu k udržení bezbrankové remízy.

V následném penaltovém rozstřelu pak svěřenci Dušana Uhrina vyhráli v šesté sérii, kdy se za Francouze netrefil Reynald Pedros a rozhodující gól vstřelil Miroslav Kadlec.

„Celý ten turnaj byl skutečně parádní. Prostě krásné chvíle. Navíc jsem měl tehdy to štěstí, že jsem i nastoupil do hry v semifinále proti Francii. Potom jsem byl i blízko nástupu na hřiště ve finále, ale nakonec jsem se tam nedostal. Bylo by to ještě hezčí," hodnotil své účinkování na turnaji, kde Češi nakonec po smolné prohře s Německem způsobené Bierhoffovou brankou v prodloužení skončili nakonec na stříbrné pozici.

Kádr Sigmy se stabilizuje

S aktivním fotbalem skončil Kotůlek po třech sezonách v druholigové Holici v roce 2008 a podle svých slov se ničemu jinému než trénování nevěnoval. Má ale nyní čas zajít si na klub svého srdce, tedy olomouckou Sigmu?

„Na Sigmu chodím, když mi to vychází. Je bohužel pravdou, že zase tak často to nejde, protože se mi jejich zápasy často kryjí s těmi našimi. Navíc mám ještě na starosti i mladší žáky, takže objíždím i jejich zápasy a snažím se je vidět co nejvíce," přiznává.

„Co se týče současné Sigmy, tak to vypadá, že se kádr snad pomalu nějakým způsobem stabilizuje. Uvidíme, jak to teď bude vypadat s těmi novými posilami," dodal ještě.

Svaly už nedržely, jak měly

Mnoho profesionálních fotbalistů se po konci kariéry snaží u svého koníčku, který jim dlouhou dobu přinášel i slušnou obživu, i nadále zůstat a nastupují dál v krajských či okresních soutěžích. A ani Martin Kotůlek nechtěl být výjimkou. Bohužel mu to už ale nebylo přáno na moc dlouho.

„S Pepou Muchou a Romanem Sedláčkem jsem po kariéře chvíli hrál II. třídu za Olšany. Postupem času jsem už ale přestával stíhat a navíc už ani svaly nedržely tak, jak by měly. A tak jsem nakonec skončil i tam," uzavřel.