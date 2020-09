Když původní českou reprezentaci kvůli dvěma pozitivním testům v realizačním týmu poslali lékaři domů, nastal chaos. Skotové nějakou dobu čekali na informace, jestli vůbec mají do Olomouce cestovat.

„Že by se nemuselo hrát, jsem se dozvěděl v pátek v noci z tweetu české asociace. Poslal jsem to několika lidem z UEFA a dostal jen odpovědi ve stylu, jestli je to vtip. Nevěděli o ničem. Dokonce jsme řešili, jestli to není falešný účet,“ přiznal pro BBC šéf skotské fotbalové asociace Ian Maxwell.

„Abych byl upřímný, přijde mi nešťastné, takhle sdělit takovou věc. Když už si myslíte, že rok 2020 nemůže být šílenější, stane se tohle a vy můžete jen kroutit hlavou,“ dodal Maxwell.

Už v sobotu zrána se ale situace vyjasnila. Češi začali shánět nové trenéry i hráče.

„V pátek večer to vypadalo, že se hrát nebude, ale nijak nás to neovlivnilo. Prostě jsme šli po zápase s Izraelem spát. V sobotu ráno mě ale ujistili lidé ze skotské asociace, kteří byli v kontaktu s UEFA, že se zápas konat bude. Takže jsme pokračovali v přípravě normálně dál,“ přiznal manažer Steve Clarke.

„Je to naprosto nezvyklá situace, na druhou stranu už víme, že v této zvláštní době se může stát naprosto cokoliv. Bylo to trochu zmatečné, ale naši přípravu na zápas to nenarušilo,“ dodal i osmadvacetiletý záložník anglického Southamptonu Stuart Armstrong.

Oba také upozornili, že náhradní český tým nepodceňují.

„Bude to jiný tým, ale pořád kvalitní. Ti hráči jsou z nejvyšší soutěže. Rozhodně čekáme těžký zápas,“ řekl Clarke, který přes víkend sháněl co nejvíc dostupných informací. Je takřka jisté, že o mnoha jménech z nově se tvořícího českého výběru nikdy neslyšel.

„Na internetu je dnes naštěstí mnoho způsobů, jak informace získat. Už jsme chytřejší, než jsme byli v sobotu večer. Podle toho, jak se objevovala jména, tak jsme zjišťovali třeba to, kdo kope pravou, kdo levou nohou a podobně,“ usmál se Clarke.

„Uvidíme, jak to všechno bude. Soustředíme se na svou vlastní přípravu. S Izraelem jsme chtěli vyhrát ale nevyšlo to. Tak se díváme k dalším zápasům,“ dodal Armstrong.