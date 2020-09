Jak se vám dokument líbil?

Jsem nadšený a moc spokojený. Myslím, že Sigma podobný snímek potřebovala. Osobně jsem byl až překvapený z úvodu. I když historii Sigmy dobře znám, tak některé záběry jsem nikdy neviděl a udělalo to na mě veliký dojem.

Dýchla na vás zase devadesátá léta?

Dýchla na mě atmosféra celého filmu. Dnes už jeden člověk, pokud se nenarodil zároveň se Sigmou a nemá sto let, tak nemohl celý ten příběh prožít. Člověk má v paměti hlavně dobu, kterou tu prožil a která se ho týkala. Připomněl mi to krásné úspěchy a krásné časy, které jsem v Olomouci prožil.

Proběhla vám hlavou nějaká vzpomínka, na kterou se třeba nedostalo?

Přiznám se, že nějaké vzpomínky mi naskočily. Když Leoš Kalvoda říkal, jak je pan vrchní schovával ve vinárně, tak takové zážitky jsme občas měli taky, protože jsme byli opravdová parta. I když to byl profesionální sport, tak u nás dvacet hráčů a realizační tým fungovali všichni dohromady.

Jaké pocity máte, když se po letech vidíte, jak střílíte gól v Hamburku a německý komentátor vykřikuje: „Mein Gott, to byl úžasný gól!“

Je to samozřejmě úžasný, nádherný pocit. Člověka až zamrazí. Abych řekl pravdu, tak ten gól mám doma ještě na staré véháesce, takže už si to vlastně ani nemůžu s klukama doma pustit. V televizích tyhle záběry moc nebyly, takže to dnes člověk ani nenajde někde na YouTube. Tohle si určitě stáhnu nebo koupím, abych to měl.

Zdroj: Youtube

Německé obránce jste si povodil vážně excelentně…

Vzpomínám si, že když jsme pak někde seděli v restauraci, tak jsem to musel klukům ukazovat a u toho počítat. Myslím, že jsem tam posadil na zadek tři. A když jsem to předváděl, tak jsem dělal, jako kde jsou ti další, kde je těch zbylých sedm. Ale to už byla jen taková sranda.

Docení člověk ještě víc, co dokázal, když si uvědomí, jak významnou část ve stoleté historii klubu zaujímá právě ta jeho éra?

Já doufám, že si ten film budu moct koupit a sdílet ho se svými dětmi. Bude to krásná vzpomínka. Sto let uplynulo, ale věřím, že Sigma bude pokračovat dál a že další úspěchy budou přicházet. Ten jeden, který byl i ve filmu zmíněn, mistrovský titul, bych jí moc přál.