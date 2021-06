„To byla taková zkouška. Teď je mistrovství Evropy, které celkem poctivě sleduji, a tak jsem si říkal, že bych si mohl kopnout do míče,“ zmínil pro web Mory její kouč.

„Zas tak úplně veselé to ale nebylo. Dal jsem gól, kterým jsem určitě hodolanské fanoušky potěšil,“ usmíval se Moták poté, co jednou skóroval do vlastní sítě.

Utkání, na které se přišlo podívat i několik desítek fanoušků, skončilo výsledkem 5:5 a rozhodnout se muselo v penaltovém rozstřelu, v němž byli úspěšnější hodolanští fotbalisté.

Primárně šlo ale o to se pobavit. „Bylo to super, po dlouhé době jsem si vyzkoušel hrát fotbal na celé hřiště,“ řekl pro web HC Olomouc brankář Branislav Konrád, který ale tentokrát působil v roli útočníka. „Jeho“ post ve fotbalové brance zaujal jinak hokejový útočník Petr Kolouch.

Zajímavostí také bylo, že jako utkání v roli hlavního rozhodčího řídil marketingový manažer Kohoutů Simon Vejtasa.

„Atmosféra byla výborná, a to nejen během zápasu, ale i po něm. Mohli jsme se potkat se spoustou lidí, s čímž jsem spokojený,“ těšilo Motáka.

Po utkání následovala autogramiáda všech přítomných hráčů Mory, fanoušci si se svými oblíbenci mohli popovídat.

Ještě bude nějakou chvíli trvat, než olomoučtí hokejisté vymění botasky a kopačky za brusle. Na led mají jít Hanáci poprvé 26. července.