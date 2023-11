Olomoucká Sigma narazila v rámci osmifinále MOL Cupu na plzeňskou Viktorku, které chyběli reprezentanti Tomáš Chorý a Erik Jirka a také zranění Durosinmi, Havel, Pernica a Vydra. Na reprezentační sraz pak odjel i brankář Staněk, kterého nahradil teprve osmnáctiletý Viktor Baier. A ač se výběr kouče Jílka dokázal poměrně rychle dostat zásluhou Breiteho do vedení, nakonec se po trefě Cadua a dvou přesných zásazích Pavla Šulce musel před Západočechy sklonit a svou cestu pohárem ukončit.

MOL Cup: Sigma Olomouc - Plzeň (16.11.2023) | Foto: Jan Pořízek

Sigma začala aktivně a už ve druhé minutě se v šanci ocitl Juliš. Jeho zakončení však nepatřilo k nejlepším a Baier žádné větší problémy neměl. V sedmé minutě se jim ale tato aktivita vyplatila, když se po Zmrzlého přihrávce dostal k míči Radim Breite a střelou zpoza šestnáctky nedal plzeňskému gólmanovi šanci.

Na druhé straně pak mohli diváci sledovat tisíciprocentní příležitost Plzně. Po Kalvachově přímém kopu nejdříve Digaňa vytáhl neskutečný zákrok proti pokusu Traorého, Šulc z dorážky trefil tyč a s následným třetím pokusem Klimenta si poradila obrana.

To ale Západočechy nemuselo mrzet dlouho. Už v sedmnácté minutě totiž po centru z pravé strany vrátil míč zpět před bránu Vlkanova, odkud vyrovnal Brazilec Cadu. A pro domácí bylo ještě hůře v minutě dvacáté, když v přímém souboji s Digaňou nezaváhal Pavel Šulc a poslal hosty do vedení.

Od té doby se hra poněkud zklidnila a většina soubojů se odehrávala okolo prostředku hřiště. Několik náznaků šancí na obou stranách ještě přibylo, na změnu skóre to ale bylo málo. Do šaten se tak šlo za stavu 1:2.

Nutno ještě k první půli dodat, že v ní na obou stranách proběhlo střídání ze zdravotních důvodů. V šestnácté minutě musel vystřídat Vodháněl, za něhož nastoupil Fortelný, na straně Plzně pak ve 28. minutě odešel další bývalý Sigmák Václav Jemelka a na jeho místo nastoupil Kopic.

„Vstup do utkání jsme měli dobrý a korunovali jsme ho vedoucím gólem po pohledné akci. Potom byla ale Plzeň aktivnější a velice mě mrzí, že jsme obě branky inkasovali po takové nedůslednosti, která dobíhala ještě ze závěru minulého zápasu se Slavií," říkal po zápase zklamaný olomoucký trenér Václav Jílek.

Hned zkraje druhé půle se dostal do stoprocentní šance střídající Navrátil, kterému míč po své obří chybě přihrál jeden z plzeňských obránců. Baiera se mu sice obstřelit podařilo, míč však zamířil pouze do tyče. O chvíli později byl stejný hráč v další příležitosti, střela se mu však vůbec nepodařila.

V 56. minutě se dopředu prodíral Zorvan, hradbu hráčů před sebou ale nepropálil. Na konci minuty 60. pak pálil z velmi dobré pozice Zmrzlý, Baier ale předvedl pohotový zákrok.

V 71. minutě pak mohlo být rozhodnuto. V šanci na hranici malého vápna se ocitl Sýkora, střelou na vzdálenější tyč však trefil jen tyč. Už za minutu ale Viktoriáni mohli slavit doopravdy. Za sigmáckou obranu si seběhl Pavel Šulc a trochu krkolomně vstřelil svůj druhý gól v utkání.

„V podobném duchu se pak nesl i třetí rozhodující gól, kdy to měl Zmrzlý jednoduše uhrát. Byl tam dřív, ale bohužel neodhadl dráhu letu míče. Chování ve vlastní šestnáctce dnes zkrátka rozhodlo o osudu celého utkání. Vůbec to nebylo to vůbec o tom, že bychom nějak herně propadli. Pak jsme si totiž ještě vytvořili další čtyři velice nadějné akce," pokračoval olomoucký lodivod.

O něco později mohl Hanáky vrátit do hry Juliš, jeho patička ale postrádala potřebnou razanci. V úplném závěru se pak ocitl ve stoprocentní šanci znovu Juliš. Ten pálil do prázdné brány poté, co Baier předvedl obrovskou hrubici při rozehrávce. Na brankové čáře jej však perfektně zastoupil Hranáč, a tak zápas nakonec skončil výsledkem 1:3.

Sigma tak svou pouť MOL Cupem ukončila v osmifinále a dál prošel její soupeř. Další zápas, tentokrát v rámci 16. kola FORTUNA:LIGY, čeká Hanáky po reprezentační přestávce v sobotu 25. listopadu na hřišti třinácté Karviné.

„Vypadnutí nás dost mrzí. Z pohledu sezony to pro nás byl důležitý zápas. Chtěli jsme jít jednoznačně dál," uzavřel Václav Jílek.

SK Sigma Olomouc - FC Viktoria Plzeň 1:3 (1:2)

Branky: 7. Breite - 17. Cadu, 20. a 72. Šulc.

Rozhodčí: Černý – Antoníček, Hurych. ŽK: Vraštil, Navrátil - Hejda, Vlkanova, Kliment. Diváci: 4066.

Olomouc: Digaňa – Křišťál (74. Fiala), Pokorný (46. Navrátil), Vraštil, Novák (46. Sláma), Zmrzlý – Zorvan, Breite, Pospíšil – Vodháněl (16. Fortelný), Juliš. Trenér: Václav Jílek.

Plzeň: Plzeň: Baier – Cadu, Hejda, Hranáč, Jemelka (28. Kopic). – Traore, Kalvach – Sýkora (90+1. Řezník), Šulc, Vlkanova (83. Mosquera) – Kliment (83. Bucha). Trenér: Miroslav Koubek.