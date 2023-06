Mocným kačerům se finále Superligy vzdálilo. V Mostě vysoko prohráli

Vysokým vítězstvím vstoupil do semifinále Superligy malého fotbalu Most, který na domácím hřišti přestřílel Olomouc Mighty Ducks 8:2. Severočeši zdvojnásobili skóre v poslední pětiminutovce, když se Hanáci pustili do power play.

Olomouc Mighty Ducks - Hanspaulka Praha | Foto: Petr Jureček