Obhájci titulu se rozjížděli pozvolna, ale úvodní čtvrtfinále Superligy malého fotbalu nakonec zvládli. Hráči Mostu na domácím hřišti porazili Olomouc Mighty Ducks 5:2. Odveta se hraje v pondělí od osmi hodin večer na Hané.

Foto: Petr Jureček

Olomouc v první půli dvakrát vedla po brankách Jiřího Judase a Lukáše Vychodila, za Most se do přestávky trefil jen Daniel Kasal. Ve druhé půli ovšem Severočeši nasázeli čtyři branky. „Bylo to těžké utkání, Olomouc přijela jednoznačně bránit, od začátku byli její hráči zalezlí vzadu a první poločas jsme do nich bušili. Bohužel nám to nenapadalo, gólman je skvěle podržel, góly jsme dostali z brejku. I tak jsme si říkali s klukama na střídačce, že musíme hrát stejně. O přestávce jsme ještě měli nějaké rozprávky mezi sebou a ve druhém poločase už nám to tam napadalo,“ popsal duel mostecký útočník Tomáš Zetka.

Právě ten ve 37. minutě srovnal a o deset minut později vstřelil vítěznou branku český reprezentant Daniil Doleček. V závěru ještě zvýšili Denis Laňka a druhým gólem v utkání Zetka. „Bohužel jsme neproměnili nějaké šance. Za stavu 2:3 jsme šli do power play, ale domácí to dohráli a bylo to asi o kvalitě. V utkání dostali šanci mladí kluci, protože hodně hráčů nemohlo jet, a odvděčili se. Judy nebo Kadlec ukázali, že jsou velice šikovní mladí hráči,“ podotkl olomoucký záložník Lukáš Vychodil.

Most před rokem vyřadil Olomouc v semifinále, nejprve doma zvítězil 8:2, poté na Hané 7:2. Podobný scénář by Severočeši rádi zopakovali. Naopak Mocní kačeři doufají, že v domácí odvetě Most zastaví. „Budeme v nejsilnější možné sestavě a věřím, že se nám povede postoupit, protože malý fotbal se tady dělá dobře. Stojí za tím Tomáš Zeman, dává tomu všechno, dělá první poslední. Věřím, že se to ukáže na hřišti, zaslouží si to,“ ocenil Vychodil trenéra olomouckého výběru.

Aby Hanáci prošli do semifinále, musejí eliminovat největší mostecké hrozby. „Vepředu hraje Denis Laňka, který je velice šikovný, je to můj ročník, vím, o koho jde. K tomu má Most dva tři šikovné kluky dopředu, plus je tam reprezentační gólman Bíro, který je velká posila a velice důležitý článek týmu,“ poznamenal Vychodil.

Most – Olomouc Mighty Ducks 5:2 (1:2)

Branky a nahrávky: 18. Kasal (Exner), 37. Zetka (Polák), 47. Doleček (Gedeon), 50. Laňka (A. Koudelka), 55. Zetka (Laňka) – 11. Judas (Kalina), 20. Vychodil (Vymětalík). Rozhodčí: Havel – Řeháček. ŽK: A. Koudelka, Laňka – Šuba, Vychodil.

Most: Ondřej Bíro (C) (Václav Šlégr) – Daniil Doleček, Jakub Polák, Tomáš Zetka, Adam Koudelka, Daniel Kasal, Denis Laňka, Antonín Harzer, Pavel Exner, Filip Gedeon.

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina (Tomáš Zeman) – Jan Kadlec, Matěj Vymětalík, Patrik Hořava, Lukáš Vychodil, Jakub Můčka, Jiří Judas, Jan Šuba, Adam Novotný (C).

Text: Malý fotbal