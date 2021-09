Návrat k původně plánovanému modelu play-off nabídne i semifinále na dvě utkání. Vyhovuje vám to?

Vstupujete do něj také s novým logem a názvem Olomouc Mighty Ducks. Kde se vzal?

Nový tým se objevil na scéně Superligy malého fotbalu. Tedy přesněji nový název a logo. Olomouc vstoupí do dalšího ročníku s přízviskem Mighty Ducks, tedy Mocní kačeři. Jak se jim povede, napoví už úvodní duel. Hanáci se v pondělí od osmi hodin večer představí na hřišti mistrovského Brna. „Na nový ročník se těšíme, snad bude covidová situace normální a bude se hrát celý ročník v naplánovaném rozsahu,“ přeje si olomoucký trenér Tomáš Zeman.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.