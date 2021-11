V zářijovém duelu vyhráli Brňané doma 5:4 až po pokutových kopech, což je dosud jediná ztráta výběru Zdeňka Táborského v sezoně. Zatímco před dvěma měsíci Brno dotahovalo tříbrankové manko, tentokrát šlo brzy do vedení.

V první minutě poslal Brno do vedení Tomáš Prokeš, ovšem vzápětí vyrovnal Michal Čapek. Ve dvanácté minuté už hosté vedli o tři góly, když se dvakrát prosadil David Presl a znovu Prokeš.

„V prvním zápase jsme Brno překvapili, asi jeho hráči čekali, že to bude lehčí, ale naběhli jsme na ně a začali hrát. Tentokrát jsme to neudělali, nedali jsme první gól. Nechytli jsme začátek, dostali jsme dvě branky z přímáků po dvou chybách. Brno bylo lepší než my, připravilo se, hned na nás vletělo a nenechalo nás hrát naši hru. S tím jsme měli problém,“ uznal olomoucký záložník Michal Čapek.

Do přestávky ještě snížil Lukáš Vychodil, jenže po pěti minutách druhé půle odskočilo Brno po gólech Patrika Levčíka a Jana Hlocha už na 6:2. Také na snížení Vojtěcha Pazdery hned přišla odpověď hostujícího Bohumíra Doubravského.

„Je vidět, že Brno trénuje a hraje spolu déle. Nejsme ještě tak zvyklí a neumíme otáčet zápasy s takovou kvalitou. Brno bylo prostě lepší, i když se mi to říká blbě, jsou tam šikovní kluci,“ hlesl Čapek.

V závěru ještě korigoval domácí Pazdera, ale také se dvakrát trefil hostující Cenek a na deset zaokrouhlil skóre český reprezentant Levčík.

Brno ze šesti kol ztratilo jediný bod a vede tabulku východní skupiny o dva body před Blanenskem.

Olomouc Mighty Ducks je třetí s osmibodovou ztrátou na druhé Blanensko. „Doteď jsme byli s hrou spokojení, ale zápas s Brnem nám uletěl výsledkově i herně. Dalo se to čekat, Brňané přijeli nachystaní, šlo vidět, že nechtěli nic vypustit. Jsme na třetím místě, kde chceme zůstat. Máme ještě utkání v Jihlavě, které pro nás bude důležité a musíme ho vyhrát,“ burcoval Čapek.

Olomouc Mighty Ducks – Brno 4:10 (2:4)

Branky a nahrávky: 5. Čapek (Buček), 26. Vychodil (Tögel), 38. Pazdera (Galus), 55. Pazdera (Tögel) – 1. Prokeš (Macko), 6. Presl (Levčík), 10. Prokeš, 12. Presl, 32. Levčík (Cenek), 35. Hloch (Zezula), 44. Doubravský (Klimeš), 54. Cenek (Prokeš), 57. Cenek (Hloch), 60. Levčík (Klimeš). Rozhodčí: Pfeifer – Perutka. ŽK: Šuba, Kalina, Malenda – Hloch. Diváci: 20.

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina (Tomáš Zeman) – David Lošťák, Michal Čapek, Ondřej Buček, Michal Galus, Vojtěch Pazdera, Pavel Kryl, Lukáš Kaďorek, Jan Šuba, Jan Tögel („C“), Tomáš Malenda, Lukáš Vychodil.

Brno: Lukáš Zrzavý „C“ (Dominik Kunický) – Čeněk Cenek, Bohumír Doubravský, Jan Hloch, Milan Klimeš, Patrik Levčík, David Macko, David Presl, Tomáš Prokeš, Tadeáš Zezula.