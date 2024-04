Mocní Kačeři prohráli v Superlize i druhý jarní zápas

Olomouc Mighty Ducks padli na jaře i podruhé. Na hřišti Baníku Ostrava 3:6. Ostrava musela bezpodmínečně zvítězit, aby si do posledního kola zachovala naději na play-off, a přesně podle toho to také na jejím hřišti vypadalo. Ve čtrnácté minutě poslal Baník do vedení Jan Barták, o tři minuty později zvýšil Ondřej Moučka. Tři minuty po pauze přidal třetí gól Barták. Pak se sice Hanáci dvěma brankami vrátili do utkání, jenže Ostrava poté třemi góly v rozmezí deseti minut rozhodla a zvítězila nakonec 6:3. Z páté pozice ztrácí už jen bod na Blanensko a dva právě na třetí Olomouc.