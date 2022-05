Mladíci Olomouce schytali desítku a Superfinále malého fotbalu si nezahrají

Týmy Staropramenu Praha a Brna měly postup ve svých rukách a nenechala si ho utéct. Brno a Staropramen Praha vyhrály své kvalifikační skupiny v Superlize malého fotbalu do 23 let a postoupily do Superfinále. O titul se utkají v jediné bitvě 25. června v Boskovicích.

Olomouc Mighty Ducks. Ilustrační foto | Foto: Petr Nečas