Žákovské týmy Olomouc Mighty Ducks U10 a U12 a dorost U19 se na začátku května zúčastnily kvalifikačního turnaje Superligy mládeže v Pardubicích. A oba žákovské týmy vybojovaly postup do červnového čtyřčlenného Superfinále, které se bude konat v Podještědském sportovním areálu v Českém Dubu nedaleko Liberce

Týmy Olomouc Mighty Ducks na kvalifikačních turnajích | Foto: Malý fotbal Olomouc

Starší žáci (U12) začali kvalifikační turnaj vysokou porážkou 1:10 od pražské Hanspaulky, avšak od té chvíle již na hřišti ve svých utkáních dominovali a postupně porazili 3:1 Vikings Brno, 5:0 Fotbal Most, 8:0 Jihlavu Miners, 4:0 Pamako Pardubice a remizovali 2:2 s Rytíři Plzeň. Tyhle výsledky znamenaly konečné druhé místo v kvalifikační skupině, a tedy postup do semifinále, ve kterém se v sobotu 22. června střetnou v rámci celostátního Superfinále Superligy s Plzeňskými Rytíři a poperou se tak o medaile z mistrovství ČR v malém fotbale této věkové kategorie.

Podobný úspěch v kvalifikaci zaznamenali i mladší žáci (U10). Ti na úvod porazili Vikings Brno také 3:1, poté však následovala série tří porážek. Po vyrovnaných soubojích smolně 2:4 s Pardubicemi a 3:4 s Hanspaulkou Praha, poté 0:4 s vysoce favorizovanými Rytíři Plzeň. Závěrečné drtivé vítězství 10:0 nad Mostem však klukům zajistilo účast v Superfinále z poslední postupové pozice a ve stejný den na stejném místě změří v semifinále síly s Pamako Pardubice.

Dorostenci (U19) zaplatili ve své kvalifikaci nováčkovskou daň, a přestože ostudu neudělali, do závěrečných celostátních bojů nepostoupili. Po remíze 1:1 v prvním utkání s MF Blanensko, dvakrát prohráli 0:2 s Pamako Pardubice i Predátory Praha, a vzhledem k vyrovnanosti skupiny a vývoji v ní, již do další fáze postoupit nemohli.

Do superfinále míří také výběr do 23 let

O týden později než žáci a dorost, nastoupili na stejném místě, tedy v CFIG Aréně v Pardubicích, do svých kvalifikací juniorské týmy do 23 let a týmy žen.

Mighty Ducks U23 vstoupili do soutěže vítězně, když hned na úvod porazili po brankách Jiřího Judase a Vojtěcha Novotného brněnské Vikingy 2:1. V druhém utkání Mocní kačeři dobývali po celé utkání branku Blanensku. Ale protože se jim to, i díky neproměněné penaltě, nepodařilo, přišel v poslední minutě trest a prohra 0:1.

V odpoledním čtvrtfinále narazili Olomoučtí na domácí, favorizované, Pamako Pardubice. To již doplnil tým Petr Mirvald, který nejdříve vybídl Waclawika k otevření skóre, aby pak ve druhém poločase po individuálním fantastickém průniku vstřelil vítěznou branku a rozhodl tak o vítězství 2:1 a postupu do semifinále.

V něm došlo na odvetu s Blanenskem. Tentokrát to bylo oboustranně více takticky svázané utkání, které rozhodla jediná branka. Postaral se o ni Vilém Waclawik, který tak napravil svůj předchozí penaltový neúspěch a nasměroval tým Olomouc Mighty Ducks U23 do červnového Superfinále proti obhájcům z pražské Hanspaulky.

Ženský tým Mighty Ducks tak úspěšný nebyl. I když se děvčata snažila, velice kvalitní favorizované týmy Prahy a Brna byly nad jejich síly, a tak se děvčata po třech prohrách musela s kvalifikací rozloučit po základní skupině.

V sobotu 22. června 2024 bude mít tedy olomoucký malý fotbal v rámci Superfinále v Českém Dubu zastoupení ve třech věkových kategoriích. Ve hře je také mužský tým, který musí porazit Most.

Text: Malý fotbal Olomouc