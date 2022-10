Turnaj se stejně jako v prvním ročníku hrál ve dvou oddělených kategoriích - starší přípravky (do 11 let) a mladší přípravky (9 let). V obou kategoriích se prezentovalo 11 týmů, a to včetně oddílů slavných akademií: olomoucké Sigmy, brněnské Zbrojovky, ostravského Baníku a dalších klubů z Moravy. Nechyběl ani zahraniční účastník KS Polonia Nysa.