Jak se člověk vlastně stane hlasatelem na Sigmě?

Nikdy jsem si nedokázal představit, že bych něco takového mohl dělat. Já jsem chodil na fotbal i hokej jako fanoušek. Měl jsem ale štěstí, že jsem se potkal s Vaškem Novotným, který na Sigmě hlásil. Na začátku devadesátých let po vojně jsem dělával diskotéky. Jemu někdo asi řekl, že by chtělo modernizovat hudební repertoár, tak se na mě obrátil. Takže jsem se k tomu dostal přes muziku. Pak jsem začal hlásit na béčku, protože Vašek to nestíhal. To bylo výživné. Na starém Spartakiádním stadionu se hlásilo z věže. A když na druhé straně ukázali střídání a dvě čísílka, tak jsem v podstatě jen hádal. A to jsem jako mladý ogar měl mnohem lepší oči než dnes. K hlášení áčka jsem se dostal další taky náhodou a v nezapomenutelný moment.

Povídejte…

V roce 1998 při zápase s Olympiquem Marseille. Vašek Novotný tehdy ještě dělával vstupy pro rádio Alfa. Když Marek Heinz vyrovnával na 1:1, tak Vaška zrovna přepojovali do vysílání. Začal do mě mlátit loktem tak, že to cítím ještě do dneška (směje se). A snad i v průběhu toho vstupu procedil ať to zahlásím. Třásla se mi ruka, jako kdybych měl Parkinsona. Zajímavá premiéra. Když jsem teď gól Marka Heinze viděl v dokumentu ke sto letům Sigmy, tak jsem měl slušnou husí kůži.

To byl záskok. Kdy jste začal hlásit pravidelně?

Vašek začal bohužel mít docela brzy zdravotní problémy. Zhruba v roce 2001 jsem to postupně začal od něj přebírat.

Můžete jako hlasatel do celé té práce promítnout něco svého?

Po zápasech, které vyhrajeme určitým rozdílem, nebo je to prostě velké vítězství. Pouštím Když máš v chalupě orchestrion z Chalupářů. Je to poděkování pro kluky a taková třešnička na dortu, když se podaří v té naší „chalupě“ ten parádní špíl. Ale vím, že se to pouštělo nějaký čas i na zimáku v Olomouci.

Vymýšlíte i nějaké další speciality?

Čas od času. Na zápas se Spartou, když ji trénoval Andrea Stramaccioni, jsem si připravil předělávku italského hitu od Šípa s Uhlířem Ital nezná ten zázrak. Jsem moc rád, že jsem to díky Martinu Sladkému mohl použít. Tenkrát jsme doma Spartu porazili po dlouhé době. Děláme třeba odpovídání tribun po gólu, ale tam by to rozhodně šlo ještě vypilovat. Tam je potřeba, aby se lidi v dobrém zase trochu zbláznili a chodili ve větším počtu. Když je tady 10 tisíc lidí, tak je to paráda. Navíc náš stadion má své kouzlo. Bylo by skvělé, aby se to vrátilo.

Co přeřeky a komolení jmen? V lize je spousta zahraničních hráčů. Co se vám povedlo?

Se zahraničními paradoxně takový problém není. Tam je člověk ostražitý a nejlepší je projít si soupisku s někým od soupeře, kdo dobře ví, jak se to které jméno čte. Především při pohárových střetnutích to je docela samozřejmost. Spíš člověka občas zaskočí české jméno, kde to tolik nečekáte. Například když za béčko nastoupil „s číslem čtyři Aleš Škerle“. Nebo jednou mi udělal velký problém v kombinaci se svým číslem už bohužel nebožtík František Rajtoral. To pak je člověk na chvíli všem pro smích. Člověk nesmí podceňovat přípravu a být moc suverénní. Pak se vám stane jako mě před pár lety, že jsem ve 3. kole místo Slavie přivítal tuším Liberec a diváky zdravil na prvním domácím zápase, i když už byl druhý (směje se). Prostě jsem neotočil list.

Kromě premiéry s Marseille. Který zážitek byl pro vás největší?

Samozřejmě ty velké zápasy, kdy je plno. Když padne vítězný gól v závěru a stadion bouří. Hodně mě chytlo za srdíčko třeba utkání se Sevillou. Sudí ukázal tabulku s nastavením a lidé se postavili a uznali, že Sigma si za celý zápas zasloužila velký potlesk, přestože prohrála. Hráče a trenéry pak nepustili ze hřiště snad deset minut. Jako hlasatel jsem nemusel dělat vůbec nic. To byla paráda. A pak pochopitelně i zápas století. Vůbec moct hlásit jména všech těch legend, ať už na straně reprezentace nebo i na straně Sigmy. Měl jsem pak možnost moderovat přímo ze hřiště, když zápas skončil a Karlu Brücknerovi se k narozeninám odhalovala tribuna. Když člověk viděl jeho dojetí, bylo to super.

A nejhorší zážitek?

Když jsme spadli poprvé v Liberci a viděl jsem kluky u autobusu s mokrýma očima, tak to bylo silné. Druhý sestup doma, to fakt bylo peklo. Přejeli jsme o třídu Teplice ale druhým okem sledovali, jak v Jablonci Na Střelnici zapomněli i ty slepé náboje. No pak do toho zapadají bohužel i poslední zápasy. Kdy sice hlásíme, ale do prázdna, protože na stadion nesmějí diváci. To je opravdu hrozné.

Je fotbal lepší z hlasatelské kabiny nebo z tribuny, kde jste jako fanoušek?

Jsou zápasy, kdy bych se vrátil nejraději naproti na tribunu a na stojáka, abych pomohl udělat klukům to „doma“. Aby měli soupeři zase pomalu strach do Olomouce jezdit jako dřív. Pořád je ve mě kus toho fanouška, co stával ještě na dřevěných ochozech naproti hlavní a pro kterého byl první zápas v Třinci při postupu do ligy. Tenkrát jsem zjistil až v autě, kam vlastně jedu (směje se). A chytlo mě to. Jsem rád, že jsem jednou ze součástek, které chystají zápas. K hráčům má člověk trochu blíž. S některými se i spřátelí. Moc si vážím třeba toho, že jsem si sedl s Nikim Laudou. Občas si zavoláme a i za ním zajedu.