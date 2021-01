Jeho hlavním hrdinou je Miroslav Rödr. Jeho jméno si ještě možná na Hané vybaví několik pamětníků.

Na začátku šedesátých let minulého století i po boku později proslaveného Karla Brücknera hrál fotbal za předchůdce dnešní Sigmy, tehdy Moravské železárny.

Později odešel do pražské Dukly, kde si zase zakopal s držitelem Zlatého míče Josefem Masopustem a dalšími hvězdami ze slavného týmu.

S Duklou v pohárech, za mořem "druhá kariéra"

Až donedávna ale jen hrstka lidí tušila, co přišlo potom. Že po emigraci v roce 1968 za oceánem udělal „druhou kariéru“ tentokrát v americkém fotbale a bez nadsázky se zapsal do české sportovní historie. Slavnou profesionální ligu NFL si zahrál jako první Čech v historii.

„Loni jsem při hledání informací o exulantském mužstvu Sparta Chicago narazil v listu Cicero Life na článek z roku 1969, který zmiňoval, že v rudém dresu střílí góly Miro Roder, a former soccer star in Czechoslovakia (bývalá československá fotbalová hvězda – pozn. red.). Přiznávám, že o někom takovém jsem jakživ neslyšel. A to o sportovních hvězdách té doby mám, řekl bych, docela přehled,“ napsal v úvodu svého úchvatného článku, který popisuje story Miroslava Rödra Luboš Brabec.

A dál prozrazuje, jak zjistil, že Rödr byl v 60. letech minulého století považován za slibný fotbalový talent. Koneckonců s pražskou Duklou, která patřila k evropské špičce získal dva mistrovské tituly, hrál za ni v evropských pohárech a v lize nastřádal 45 utkání a vstřelil 13 gólů.

V mužstvu kolem tří vicemistrů světa z roku 1962 Josefa Masopusta, Ladislava Nováka a Svatopluka Pluskala si zahrál v Poháru mistrů evropských zemí. Gól dal třeba německému Dortmundu. Možná nejlepší představení si schoval na Americký pohár.

Ano, správně! Tohle je éra Dukly mezi mrakodrapy, o které nezapomenutelně psal Ota Pavel. Miroslav Rödr ve finále turnaje z roku 1964 nastřílel tři branky polskému Zaglebie Sosnowiec a měl zásadní podíl na triumfu Dukly.

Urostlý bomber z Hané

Mezi tyhle borce se dostal Rödr jako devatenáctiletý z Olomouce, kde se 22. ledna 1944 narodil a později také začal kopat do míče.

Přestože předtím už ohlásil přestup do Sparty, vlastně do Spartaku Sokolovo, jak se tehdy z politických důvodů slavný klub jmenoval, jakmile přišel povolávací rozkaz z Dukly, bylo jasno. Taková byla doba.

Čím mladíček z Hané upoutal? Spoustou gólů, které střílel díky dělové ráně v pravačce.

„Já si ho pamatuji. Byl jsem už trochu odrostlý kluk. Byl to vynikající střelec z trestných kopů,“ prozrazuje archivář olomoucké Sigmy Antonín Nevrlý.

Totéž potvrzuje i Ivan Čech. Později významný fotbalový trenér může o Rödrovi vyprávět ještě detailněji, hrál s ním totiž od žákovského věku. Koučoval je oba Rödrův otec Karel.

„To byl podobný hromotluk jako Mirek. Já jsem byl spíš drobný a býval jsem jeho dvorním nahrávačem. Já nahrával a on byl slavný,“ směje se po letech Čech.

Brückner rozehrával, Rödr střílel

„V roce 1958 podle archivu Sigmy vyhráli společně titul přeborníků okresu. Rychle se posunuli do dorostu a už v sedmnácti letech také do prvního týmu. A také tam Röderova výjimečná pravačka úřadovala.

Železárny hrály o postup do krajského přeboru, tehdy třetí nejvyšší soutěže a on ve většině utkání dal branku,“ připomíná Nevrlý. V mužstvu se Rödr potkal i s o čtyři roky starším Karlem Brücknerem.

„Karel Brückner držel míč a rozehrával. No a Mirek Rödr střílel,“ vzpomínal na začátek šedesátých let v týmu Železáren Antonín Fridecký.

„My tak jednou hráli v Opavě. Rödr míč napálil z trestňáku do břevna, já hrál posledního a musel jsem utíkat zpátky, protože ten míč se odrazil až za mě! A to jsem stál na půlce. Takové on měl rány, ten Mirek Rödr.“ dodal v rozhovoru pro klubový web Sigmy.

Střelecké kvality Miroslava Rödra potvrzuje i výstřižek z archivu Sigmy o zápase s Rožnovem, ve kterém zaznamenal hattrick. V sezoně 1962/63 Železárny postoupily do druhé ligy. Tu už si Rödr nezahrál a zamířil výš.

Stráž lidu: Nechci se vrátit

V Dukle ale nakonec Miroslav Rödr navzdory slibnému začátku hvězdnou kariéru neudělal. Ze sestavy se postupně vytrácel a nakonec odešel hrát druhou ligu do Chomutova.

Tenkrát v lednu 1968 se hovořilo o možném návratu do Olomouce, kde se Rödr 22. ledna 1944 narodil a kde také začal kopat do míče.

„Ne, zatím s nechci do mateřského oddílu vrátit. V Praze jsem se oženil a mám zde byt. Kdo má v Praze byt, může mluvit o štěstí. Do jisté míry jsem si na Prahu již navykl,“ vykládal v rozhovoru pro tehdejší Stráž lidu. Ani pražského bytu si ale dlouho neužil.

S manželkou Věrou, letuškou již na jednom ze zahraničních zájezdů, odjel na dovolenou do Itálie, pak za známými do Chicaga. A po srpnové okupaci už se domů nevrátili.

Jak se oblékají ty chrániče?

V Americe nabral příběh hollywoodské parametry. Miroslav Rödr se nejdřív živil jako zedník, ve firmě českých emigrantů. Taky hrál fotbal za zmíněnou Spartu Chicago. Už jako Miro Roeder či ještě později Mirro Roder mezi poloamatéry pochopitelně vyčníval.

Tvrdá rána byla pořád jeho poznávacím znamením. Nakonec jej podle Luboše Brabce kamarádi přesvědčili, aby se se přihlásil na zkoušku do týmu NFL Chicago Bears. Co na tom, že jde o americký fotbal.

Uspěl a přes tréninkový kemp, kde se prý musel ptát, jak se vůbec oblékají všechny chrániče, si nakonec vybojoval i kontrakt. A 23. září 1973 debutoval v zápase Chicaga proti Minnesotě.

V Československu se o tom ale skoro půlstoletí téměř nikdo nedoví.

„Utekl jsem, tak se doma o mně nesmí mluvit. Režim nemá zájem, aby se vědělo, že se emigrantům v cizině daří,“ vysvětloval sám Roder americkým novinářům.

„V té době nebylo možné zůstat v kontaktu, informace se sem nedostaly. Dodnes o něm nemám zprávy,“ říká Ivan Čech.

„Jen jednou jsem se doslechl, že se mu v Americe daří dobře. Ale bez jakýchkoliv podrobností,“ přidal archivář Nevrlý.

Za Chicago odehrál dvě sezony, před třetí se zranil a když se dal dohromady už se s ním nepočítalo. Ještě dva zápasy k předchozím sedmadvaceti přidal za floridské Tampa Bay Bucaneers.

Pohádkové platy? Tehdy jen sen

O pohádkových milionech, které hráči NFL berou dnes, si mohl nechat zdát.

Průměrný plat se pohyboval okolo 50 tisíc dolarů za sezonu a kicker – kopáč, jehož jediným úkolem je přijít na hřiště z lavičky a proměnit kop trefou do háčka, patřil k nejhůře placeným hráčům v týmu.

Nejspíš jen těžko vydělal víc než povolené minimum 10 tisíc. Sezona navíc trvala jen čtyři měsíce.

Ve zbytku roku si hráči museli obživu hledat jinde. A tak Roder znovu zedničil.

„Je to úžasný relax, jen tak skládat cihly na sebe. Navíc s chlapama na stavbě je sranda,“ vykládal Roder.

Pohodový přístup, co říkáte? Není těžké představit si, přesně jak píše Luboš Brabec, že pokud stále někde za mořem sleduje zprávy z domova, tak při občasných zmínkách o možném průniku prvního Čecha do slavné NFL, se jen blahosklonně usmívá.

MIROSLAV RÖDR

Zdroj: bucpower.comnarozen: 22. ledna 1944 v Olomouci

fotbalová kariéra: Moravské Železárny Olomouc, Dukla Praha, Chomutov, Sparta Chicago.

kariéra v americkém fotbale: Chicago Bears, Tampa Bay Bucaneers.

Rodák z Olomouce nejprve vynikal v evropském fotbalu. Po boku například pozdější trenérské legendy Karla Brücknera pomohl MŽ Olomouc do druhé ligy. Vybrala si ho pražská Dukla, se kterou získal dva mistrovské tituly v československé lize. Zazářil na Americkém poháru 1964, kde pomohl Dukle k triumfu třemi góly. Po emigraci v roce 1968 se živil jako zedník a hrál v týmu exulantů Sparta Chicago. Přes zkoušku se dostal do týmu amerického fotbalu Chicago Bears a v roce 1973 si jako první a dosud jediný Čec zahrál slavnou zámořskou ligu NFL.