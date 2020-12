Nerozlučná dvojka spolu působila nejen ve Zlíně, ale i později ve Viktorii Žižkov.

„Sloužili jsme spolu nejdéle, proto jsem měl k němu nejblíž,“ přiznává vitální šestasedmdesátiletý důchodce, jedna z oceněných osobností zlínského Fastavu.

Pokud to jde, jezdí na Letnou, koučuje starou gardu. O milovaném fotbale má stále velký přehled. FORTUNA:LIGA se mu však nelíbí. Vadí mu osmnáct účastníků i různé kauzy. Proto fandí slabším, regionálním moravským mančaftům.

Letos oslavil sedmdesáté narozeniny Petr Uličný. By to váš osudový trenérský kolega?

Když jsem s trénováním začínal jako asistent, vždycky jsem měl dobrého učitele. Ať už to byl Tonda Juran, potom Vlastimil Chobot, což byla významná osobnost, výborný psycholog, zkušený a dlouholetý trenér. Vynikající spolupráce však byla také s Petrem Uličným. Sloužili jsme spolu nejdéle, proto jsem měl k němu nejblíž. Přece jenom měl Brücknerovu školu, dělal mu v Olomouci asistenta, předával zkušenosti.

Stihl jste s kamarádem Uličným oslavit jeho sedmdesátku?

Bohužel hlavních oslav, na které jsem byl pozvaný, jsem se nezúčastnil. Měl jsem tehdy problémy se zuby. Natekl mi obličej, užíval antibiotika. Dárek společně s kolegy ze staré gardy Zlína jsme mu předali při domácím zápase Fastavu s Olomoucí. Bohužel tehdy nešlo, abychom mu popřáli před zápasem na hrací ploše, tak jsme ho obklíčili na parkovišti před stadionem. (úsměv) Předali jsme mu sklo s nápisem „Legenda kopané Petr Uličný slaví sedmdesát let.“ K tomu jsme přidali dres a samozřejmě něco tekutého. (úsměv)

Nevadilo vám, že byl takový impulzivnější?

Mně to naopak vyhovovalo. (úsměv) Johny všude zdůrazňuje a opakuje, že jsem byl jeho nejlepší asistent, čehož si samozřejmě vážím. My jsme si velice rozuměli. Před utkáním mi vždycky řekl, ať se zaměřím na taktické věci. On že je nervák, že bude raději koučovat. Takto jsme to praktikovali a bez problémů nám to fungovalo. Samozřejmě jsme se při debatách o sestavě občas taky trochu poškorpili, poslední slovo měl ale vždycky on, což je logické, protože byl hlavní trenér. Já mu do toho nezasahoval, to se ani nedělá.

Společně jste byli nejenom ve Zlíně, ale i na Žižkově. Jaké to bylo v Praze?

I když kluci jsou různí, práce s hráči je všude stejná. Ale přece jenom trošku jiné to bylo. Na Žižkově se hodně dbalo na subordinaci, to znamená, že jsme si museli pořád vykat. Z toho jsem byl docela zklamaný. Třeba tehdejší ředitel, doktor Němec, si mne jednou zavolal na kobereček a vyčetl mi, že se bavím s trávníkáři. Tvrdil mi, že to nejsou partneři pro nás, přitom já jsem s nimi měl normální kamarádský vztah. Nechtěl jsem lidi kastovat. Mimo stadion to ale bylo ještě horší.

V čem?

Nejhorší byl první týden v Praze. Každý den nám vykradli auto! Napoprvé nám vzali věci, co byly v autě, druhý den nám ukradli rezervní kolo a třetí den dokonce přední sklo. Jelikož bylo léto, zjistili jsme to až když jsem sedli do auta a rozjeli se. Všichni hráči z toho měli velkou legraci. Prostě taková byla Praha. (úsměv)

Ale za angažmá v první lize jste byl rád, že?

To jistě. První velké trenérské angažmá přišlo v roce 1982. Ve Slušovicích jsem vydržel dlouhých šest let. Juranovi jsem byl vděčný za to, že mě uvedl do velkého fotbalu, jiných poměrů. Pět roků jsem mu dělal asistent, ten poslední už jsem to trénoval sám. Začátek byl pro mě strašně důležitý. Tehdy jsme nechodili do práce. Patřili jsme kulturně-sportovního útvaru, takže jsme se mohli věnovat pouze fotbalu. Začínali jsme v divizi a skončili ve druhé lize. Každé dva roky jsme postupovali. Podmínky byly na tu dobu nadstandardní. V kádru jsme měli spoustu profesionálních hráčů, což jsem do té doby neznal. Třeba Slováky Machače, Chobota, Ančice. Známý byl také Michálek, který pak šel do Sparty, nebo Petr Podaný. Všechno to byli vynikající fotbalisté, kterých jsem si vážil. Já jsem takto vysoko nikdy nehrál.

Na podzim 1996 si vás Juran vzdal s sebou na Slovensko, kde jste byli v Dubnici?

Tam jsme postoupili z druhé ligy do první, což se Dubnici povedlo vůbec poprvé v klubové historii. Byla z toho velká sláva, přece jenom Slováci jsou temperamentnější než my, nosili nás na ramenou, ale brzy euforie vyprchala, po roce a půl jsme byli zpátky doma.

Na Slovácku jste prostřídal řadu klubů. Kde to bylo nejlepší?

S trénováním jsem začal v Uherském Brodě, kde jsem nastoupil v roce 1976. Postupně jsem si zvyšoval kvalifikaci, vystřídal Vlčnov, Nivnici, Slušovice. Po konci v Dubnici jsem šel do Kyjova, kde na třetí ligu byly výborné podmínky i hráči, ale byly tam dvě skupiny, které chtěly rozhodovat. Vznikaly tam třenice, nebyl jsem zrovna v dobré pozici. Nemohli jsme se pořádně dohodnout. Bylo to takové složitější, o to víc mě to mrzí, protože fotbalisté tam byli opravdu dobří.

Z Kyjova jste se přesunul trošku blíž k Uherskému Brodu …

Ano, do Veselí nad Moravou. Tehdy tam byla divize. Fungovalo to tam slušně, žádný problém nebyl. Pak mě ale oslovil Uličný, se kterým jsem se po konci ve Zlíně rozešli. Zatímco on šel do Brna, já zůstal u juniorky Zlína. Nabídl mě společné angažmá na Žižkově, já souhlasil. Ve Veselí měli pochopení, problémy mi nedělali.

Angažmá v Praze vám nevyšlo a vy se nadobro vrátil domů.

V té době jsem se rozhodl učit. Volal mi šéf Brodu Josef Hamšík, že jsem se už procestoval svět, abych se vrátil domů. Zlákal mě do Uherského Brodu. Trénoval jsem fotbalisty a na Středním odborném učilišti učil tělocvik a nějaké strojírenské předměty. Bylo to hezké období. Postoupili jsme do divize, všichni byli spokojení.

A na konci kariéry si užil angažmá v Dolním Němčí, v Bojkovicích a v Újezdci-Těšově.

Byly to dobré štace. Všude jsme udělali dobré výsledky. Na Dolní Němčí nedám dopustit. Je to fotbalový národ. (úsměv) Bylo vidět, že všichni fotbal hrávali na vysoké úrovni, rozumí mu. K hráčům se chovali velice dobře. I když se třeba nedařilo, pořád nám fandili. Samozřejmě rád vzpomínám i na Bojkovice, se kterými jsem postoupil. Tehdy jsem chtěl končit, bylo mi 68 let a přesluhoval. Oslovi mě však Soviš z Újezdce a já tam vydržel další čtyři roky. Dvakrát jsme soutěž vyhráli, ale z ekonomických důvodů jsme krajský přebor odmítli.

Věděl jste hned, že budete trénovat?

Už v době své hráčské kariéry jsem sledoval všechny trenéry a přemýšlel nad tím, kdo se jak chová, reaguje. Velice mě to bavilo. Fotbal byl moje priorita, na prvním místě. Opravdu jsem byl okamžitě rozhodnutý, že to chci dělat. Začal jsem si hned shánět literaturu, která pro mě byla důležitá. Byl jsme do trénování opravdu zapálený. Třeba když jsme jeli do Bratislavy na dovolenou, každý den jsem se sledoval trénink Interu nebo Slovanu. Ať jsem byl vyjetý kdekoliv, pokaždé jsem sháněl odbornou literaturu. Knihy jsem si přivezl z Německa i Holandska. U nás v té době nic nebylo. Do literatury jsem investoval spousty peněz i času. Nakonec jsem díky tomu bez problémů zvládl tříleté studium v Praze. Doma mám diplom. (úsměv) Taky jsem absolvoval stáže u předních zahraničních mužstev. V Holandsku to byli FC Groningen a Ajax Amsterdam, v Německu zase Bayern Mnichov.

Jaký jste byl vůbec hráč?

Průměrný. (smích) Tehdy se hrály různé systémy. Já většinou kvůli své postavě nastupoval na pravém křídle. Nejradši jsem ale hrál ve středu a konstruktivně rozehrával akce. Práce s míčem mě bavila. Jednou jsme byli na zájezdu v Holandsku a když mě viděli, chtěli si mě tam nechat. To byl ale pouze výstřelek. (úsměv) Jinak jsem byl průměr. Na ligu jsem neměl. I když člověk sní o tom, že by to mohl dotáhnout vysoko, být na nejvyšší úrovni, každý máme nějaký strop a vlastní stín se nedá překročit. Příležitost jsem sice dostal, ale nevzal jsem za to.

Co říkáte na současnou ligu? Líbí se vám?

Liga je velice slabá. Dalším krokem do prázdna bylo zvýšení mančaftů na osmnáct. V republice je strašně málo kvalitních hráčů, proto hrát ligu v tomto počtu je úplný nesmysl. To prostě nejde. Mně se to nelíbí. Samozřejmě fotbal jde kupředu. Hlavně v rychlosti, síle, dynamice. Určitě je náročnější než dřív, kdy bylo víc času na práci s míčem. Vývoj nikdo nemůže zastavit.

A co některé kontroverzní funkcionáře?

Jsou věci, jako se dějí kolem Berbra, které poškozují český fotbal, což mě jako milovníka fotbalu strašně mrzí. Fotbal tím neskutečně trpí. Mrzí mě, že každý trenér celý týden připravuje svůj mančaft a pak přijde rozhodčí, všechno vám smete ze stolu a nic s tím nenaděláte. Toto je špatné. Trápí mě ale další věci.

Které?

Třeba se mi nelíbí, že Opava musí hrát ligu s dorostenci a zápas Slavie se klidně odloží. To nechápu. Jeden den všichni mají koronavir, odpočívají, pak se všichni zázračně uzdraví a mohou v klidu hrát.

Vnímáte taky, že menší kluby to mají složitější?

S regionálními celky soucítím. Třeba Slavia má miliardový rozpočet, hrát proti ní je velice obtížné. Na kteréhokoliv hráče z ligy si ukážou, toho koupí. Proto fandím regionálním klubům. Ať jde o Zlín, Slovácko, Olomouc nebo Baník, velice jim držím palce. A pokud se jim podaří uhrát s těmito týmy nějaký výsledek, vždycky z toho mám velikou radost, protože rozpočty těchto klubů jsou mnohem menší.

Co říkáte na Zlín?

Zlín je můj srdeční klub. I když jsem byl nejdéle v Uherském Brodu, ve Zlíně jsem hrál čtyři roky za dorost, po vojně se tam vrátil a později tam dlouho působil. Na ty podmínky, které má, si vede docela slušně. Já ještě koučuju starou gardu. Jezdíme po vesnicích a bavíme sebe i lidi. Toto léto bylo hrozné, kvůli koronaviru jsme odehráli jenom dvě utkání. Hrají za nás i kluci, které jsem dřív trénoval. Pořád spolu máme krásný vztah. Jsem rád, že nám vedení klubu vychází vstříc, platí autobus, dresy. Spolupráce je velice dobrá. My se je oplátku snažíme podporovat, vnést na tribunu pohodu a na rozdíl od jiných klubů nikoho nekritizovat.

Ve Zlíně si vás váží. Při loňských oslavách na vás vedení Fastavu nezapomnělo. Dokonce jste se objevil v dokumentu. Točilo se u vás ve sklepě. Jste velký vinař?

To určitě ne. Na víno jezdím do Blatnice, kde mám velkého kamaráda Tondu Hanáka. Vzal jsem tam i Uličného, který do té doby poznal jenom červená nebo bílé. Později se ale vypracoval. Koupil si literaturu, doma má vinotéku. Já mám v rodinném domě hlavně klubovnu. Takový prostor, kde jsou samé sportovní fotografie, knížky, relikvie. A hned vedle je sklípek se slivovicí a vínem. (úsměv)

A v něm prožijete Vánoce, když je zákaz vycházení…

Asi to tak dopadne. (úsměv) S manželkou jsme křesťané, takže za normálních okolností bychom chodili do kostela na mše. Bohužel letos to asi nedopadne, z čehož jsme dost zklamaní. Musíme být pořád doma, odmítat návštěvy. Většinu dne trávím u televize, na internetu. Taky ale rád čtu, fotím.