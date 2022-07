„Kariéru už mám dávno za sebou a vzpomínám jenom na to dobré. Na to, kolik jsem toho zažil, procestoval a nahrál," říká devětatřicetiletý bývalý útočník.

Michal Hubník odehrál ve své kariéře celkem osmnáct sezon, z toho rovných deset za olomouckou Sigmu. Mezi lety 1998 a 2000 pobýval v tehdy prvoligových Drnovicích, sezonu 2004/2005 strávil na hostování v Opavě, sezonu 2011/2012 taktéž na hostování v Legii Varšava a své poslední tři aktivní roky odehrál v Jablonci. Nemrzí jej, že si ve svém fotbalovém životě nevyzkoušel více adres?

„To mi vůbec nevadí. Každý hráč má svou specifickou cestu kariérou. Navíc jsem v Sigmě zažil mnoho hezkých let. Zahrál jsem si navíc i poháry, které bych si jinde třeba nezahrál," konstatuje.

Při své jediné zahraniční štaci se pak do sítí soupeřů trefil během třinácti odehraných zápasů dvakrát a získal zde i polský pohár. Následně mu ji ale zastavilo další zranění, a tak zamířil z polského hlavního města do Jablonce.

„V Legii jsem strávil rok a půl a celkem se mi tam dařilo. Bohužel jsem si tam ale natrhl achilovku a z toho důvodu jsem tam i skončil. Zdraví je pro mě přece jen nejdůležitější. Stejné to pak bylo i v Jablonci. Dařilo se mi, vyhráli jsme pohár, ale zdraví si bohužel dopředu nenaplánujete," popisoval svou poměrně smolnou dráhu, která nakonec vyvrcholila v roce 2016 sedmou operací kolena a následným koncem profesionální kariéry.

A čemu se vlastně věnuje po ní? „Mám dvě nádherné holčičky, takže se věnuji hlavně jim. No a co se týče obživy, dělám takového zprostředkovatele. Jelikož jsem hrál ve Varšavě a mám v Polsku kontakty, tak pomáhám českým firmám dostat se na polský trh a naopak zase polským na ten český," vysvětluje.

Jak už bylo řečeno, tento borec spojil naprostou většinu svého fotbalového života s olomouckým klubem. Má tedy nyní ještě čas si na Andrův stadion zajít v roli diváka a povzbudit celek Václava Jílka alespoň z tribuny? „Času už na to bohužel moc nezbývá. Raději jej tedy, jak už jsem říkal, věnuji rodině. Hlavně o víkendech, které jsem dříve trávil na hřišti, si to užívám. Na Sigmu se ale i tak, když vyjde čas, rád podívám. Hlavně s bratrem," prozrazuje.

Michalův bratr Roman, další nesmazatelná postava klubu ze srdce Hané, svého bratra následoval po konci minulé sezony a také ukončil svou bohatou profesionální kariéru. Radili se o tomto jistě složitém životním rozhodnutí společně? „Vůbec jsme se o tom nebavili. Bylo to jen jeho rozhodnutí. Sám čekal do poslední chvíle, než se definitivně rozhodl," vysvětluje.

A na závěr také Michal Hubník odmítl všechny spekulace o tom, že by se, třeba se svým bratrem v jednom dresu, ještě někdy k hraní fotbalu vrátil skrze nějakou z nižších soutěží. „Já jsem skončil v Jablonci v podstatě ze dne na den a musím říct, že si to nyní užívám. Už ani nikde netrénuji a jsem rád, když si občas s klukama můžu zahrát nějakou exhibici. V těchto chvílích jsem vždycky rád za to, že jsem na hřišti," uzavřel.