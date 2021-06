O první příčce domácího Brna rozhodlo jen o dva góly aktivnější skóre. „Nevěděli jsme, co od turnaje čekat, první zápasy byly z naší strany takové těžší, nehráli jsme na zemi a to, co jsme chtěli. Další tři utkání jsme přidali, dali hodně gólů a panuje spokojenost, podle mě musí být u kluků i u trenéra. Vyhráli jsme a je to super, jsem moc rád,“ usmál se brněnský kapitán Michal Tofl.

Se třemi výhrami a dvěma remízami prošli turnajem také Hanáci, kteří skončili druzí. „Určitě jsme chtěli postoupit, ale nevěděli jsme, do čeho jedeme, protože tým do třiadvaceti let je poskládaný nově, s některýma klukama jsme se viděli úplně poprvé. Sehranost nám chvíli trvala, ze začátku jsme zaznamenali dvě remízy, ale pak jsme se do toho dostali. Cítili jsme, že na postup máme a šli jsme si za ním. Jsme rádi a těšíme se na Superfinále,“ vyhlížel olomoucký forvard Vojtěch Pazdera.

Do Superfinále, které 26. června hostí Boskovice, se vedle Brna s Olomoucí probojovaly z východní skupiny Příbram a Staropramen Praha. „Samozřejmě tam pojedeme s pokorou a respektem, ale chceme vyhrát. Brno jsme viděli a myslím, že ho dokážeme porazit, i když to bude těžké. Ostatní týmy jsme neviděli, ale určitě tam vyrazíme pro vítězství,“ avizoval Pazdera.

Jenže tak to vidí všechny celky, mladí Brňané chtějí navázat na starší kolegy, kteří třikrát ovládli dospělou Superligu malého fotbalu. „Udělali jsme první krok. Pojedeme na Superfinále s pokorou, ale pokusíme se vyhrát. Bylo by to krásné a doufám, že se nám to povede. Máme s klukama super partu, což se cení. Moc tréninků sice nebylo, přesto jsme se za tu chvíli sehráli dobře a ambice máme nejvyšší,“ prohlásil Tofl.

V areálu Vysokého učení technického Pod Palackého vrchem bojoval brněnský kapitán stejně jako ostatní také o přízeň stavitelů národního týmu do 23 let, který v srpnu zamíří na mistrovství světa do ukrajinského Kyjeva. „Je samozřejmě hezké něco takového slyšet, ale vždycky mám pokoru, nekoukám na to. Jsem rád, že jsme turnaj zvládli jako tým, dali jsme góly a postoupili,“ řekl Tofl.

Podobně mluví o svých nadějích na reprezentační dres Pazdera. „Byla by to třešnička na dortu, ale prvotně chceme uhrát týmový výsledek. Kdyby přišla nějaká nominace, samozřejmě budu rád, určitě bych ji však neměnil za celkové vítězství v Superlize,“ oznámil olomoucký útočník.