Před hrstkou diváků vstoupil Medlov do utkání lépe a zaslouženě šel brzy do vedení. Mohelnice navíc ještě v prvním dějství přišla o útočníka Daniela Rybu, pro kterého se tradičně jednalo o pikantní duel, protože právě v Medlově ještě v předminulé sezoně působil. Po souboji s jedním z domácích hráčů jej však vyřadil ze hry podvrtnutý kotník.

Ve druhém poločase Mohelnice síly na hřišti vyrovnala a stejně tak i stav. Domácí Novák však takřka ihned po rozehrávce vrátil vedení na stranu Medlova. Hosté však stačili ještě srovnat, nicméně na penalty padli.

Oba celky měly za sebou před vzájemným měřením sil po jednom odehraném duelu. Mohelnice vyhrála proti Lošticím vysoko 7:0 a Medlov padl s Krnovem 1:2. Teď čeká druhý tým uplynulé sezony nedělní bitva (17.00) v Litovli a následně příští sobotu zakončí první blok přípravy odvetou v Krnově.

Po ní by měli svěřenci Květoslava Pospíšila dostat dvou nebo třítýdenní volno a následně se vrátí už do klasické letní přípravy, ve které budou ladit formu na mistrovské duely. Ty by měli začít v první polovině srpna.

Zato Mohelnice by měla přejít na cyklus, kdy už začne trénovat třikrát týdně místo dosavadních dvou tréninků a příští víkend ji čeká zajímavé měření sil s Olešnicí.

FK Medlov – FK Mohelnice 2:2, 4:2 na pen. (1:0)

Branky: Mikuta, Novák – Kuba, Paulíny.

Medlov: Zmund – Vybíral, Bartoněk, Srdýnko, Habáň – Skřebský, Kasal, Konečný, Šléška – Muzikant, Mikuta. Střídali: Novák, Rozsypal, Ryšavý. Trenér: Květoslav Pospíšil.

Mohelnice: Rozman – Vokoun, Pinkava, Kuba, Linhart – Čank, Paulíny, Fišara, Srdýnko – Kožela, Ryba. Střídal: Heidenreich. Trenér: Roman Kuba.