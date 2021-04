„Ale to, že bychom měli jít do ligy, neprobíráme,“ usmívá se záložník Jakub Matoušek, jehož sedm gólů ční nad ostatními.

„Samozřejmě chceme zvládat každý zápas. Z každého chceme získat tři body. Uvidíme, jak se nám to bude dařit a jak to dopadne, až se to na konci sečte. Rádi bychom ale byli první, to je jasné,“ doplňuje jednadvacetiletý fotbalista.

„I trenér nás však drží, abychom někde nelétali. Po zápase se Žižkovem říkal, abychom stáli nohama na zemi. Ale i on je takový, že chce vyhrát všechno,“ pokračoval Matoušek.

Prostějov na jaře zatím sehrál dva zápasy. Nejdřív vyhrál ve Varnsdorfu, pak si vyšlápl i na Viktorii Žižkov v televizním zápase v jejím azylu na Proseku. Očekávaný duel s pražskou Duklou byl odložen kvůli karanténě v týmu Vojáků.

Dobrá práce trenéra

„Nálada v týmu je samozřejmě dobrá, protože jsme vyhráli před reprezentační přestávkou oba zápasy a do druhé části ligy jsme vstoupili výborně. Věřím, že jsme dobře pracovali i přes reprepauzu a že nás nezastaví,“ uvedl Matoušek, jenž se střelecky prosadil v obou jarních utkáních.

„Samozřejmě mě těší, že góly dávám a mám i nějaké asistence. Trenér ale vždycky chválí celý tým a je to tak správně. Je to zásluha práce celého týmu,“ říká skromně prostějovský kanonýr, kterému patří i třetí příčka v tabulce střelců celé soutěže.

„Je tu poskládaný nový tým. Všechno si perfektně sedlo a jsme šťastní, že to takhle jde. Je to hlavně dobrá práce trenéra. Myslím, že na tréninku dobře makáme. Díky tomu, že máme výsledky si na hřišti i věříme a můžeme hrát s čistou hlavou. Doufám, že to bude ve stejném duchu pokračovat i nadále,“ přeje si Matoušek, který je členem talentovaného olomouckého ročníku 1999.

S devatenáctkou Sigmy si zahrál i mládežnickou Ligu mistrů UEFA Youth League a neztratil se třeba ani v soubojích s nadupaným francouzským Lyonem.

Jenže přechod do mužského fotbalu byl u něj složitější. V prvním týmu Sigmy větší šanci nedostal.

„Mrzelo mě to. Ale je to věc trenérů v Sigmě a něco na tom asi taky bylo, proč jsem příležitost nedostal. Potřeboval jsem jít do mužského fotbalu,“ ohlíží se mladík.

A tak hostoval ve Vítkovicích, prošel několik neúspěšných zkoušek. Až v Prostějově pookřál.

„Sedí mi styl trenéra Šustra,“ nezastírá. „Snažíme se hrát po zemi, což mi vyhovuje. Taky hodně útočíme, nejsme zalezlí jen vzadu,“ popsal.

Návrat do Sigmy?

Jestli se v létě do Olomouce vrátí, to zatím neřeší.

„Jsem pořád hráč Sigmy, to ano, ale zatím se nijak neřešilo, jak to se mnou bude dál. Taky ještě zbývá dost zápasů do konce sezony. Můžu zahrát dobře, nebo taky ne,“ krčí rameny.

„Já sám se cítím čím dál líp. Myslím, že jsem hlavně tady v Prostějově udělal velký pokrok. Snad mi to vydrží a budu se pořád dál zlepšovat. Teď se ale soustředím na Prostějov,“ dodal Matoušek.

Se spoluhráči jej teď čeká důležitý domácí dvojboj. Nejprve v sobotu Vlašim (16.30) a pak odložený šlágr s Duklou (16.30).

„Zatím se nám doma tolik nedařilo. Jestli chceme hrát nahoře, musíme domácí zápasy zvládat líp,“ ví dobře mladý střelec, který v reprezentační pauze doléčil bolavé koleno.

„Týden jsem netrénoval, vynechal přátelský zápas se Sigmou (porážka 2:3 – pozn. red.), ale teď už jsem stoprocentně připravený,“ hlásí.