„Nejpozději musíme začít v týdnu od 24. května. Pokud by to nebylo možné, tak budeme muset znovu řešit, co se se soutěží provedeme,“ potvrdil předseda MF Olomouc Zdeněk Táborský.

Olomoucký malý fotbal už totiž zveřejnil způsob, jakým chce dohrát ročník 2020/21, s předstihem. Nedohraná podzimní kola chce stihnout do letních prázdnin. Odloženou jarní část pak během podzimu a od další sezony přejít na systém jaro – podzim, tedy sezonu v kalendářním roce. Z podzimu zbývá dohrát šest kol.

„Dohrát podzim do prázdnin je ale zásadní věc. Jinak bychom měli problém. Do podzimní části bychom větší počet kol nacpali jenom těžko. Pokud by nám chybělo třeba jedno kolo, pravděpodobně bychom začali o týden dřív na konci srpna. Ale pokud by jich mělo být víc, tak by se musela zkrátka hledat jiná cesta,“ řekl Táborský.

Kluby, kterých sdružuje organizace MF Olomouc více než 110, jsou podle předsedy nachystané vyběhnout na hřiště, jakmile to bude jen trochu možné.

V plánu není ani přechodné období, se kterým počítal velký fotbal. Prostě se půjde rovnou na věc.

„Jsme připravení rozběhnout soutěž, kterýmkoliv pondělkem. Mančafty jsou připravené, rozhodčí taky, se všemi komunikujeme a všichni společně čekáme, až se to spustí. Čekáme jen na povolení od příslušných orgánů,“ uvedl Táborský.

Pro zápasy malého fotbalu bude stačit povolení společného sportování do 20 osob. Už loni na podzim vedení soutěže reagovalo na tento počet tím, že každému z týmů odebralo jedno místo pro hráče v zápisu o utkání, aby nařízení bylo vyhověno (maximálně 9 hráčů na každé straně plus rozhodčí).

Aktuálně smějí v uvedeném režimu (do 30 osob) trénovat pouze děti a mládež do 18 let.

Na dospělou populaci by snad mohla přijít řada v příští vlně.