Kovo Dřevo - FC Chelsea 4:2 (2:2)

Branky: Kryl 2, Pazdera, Skopalík - Schwarz, Zemánek

Domácí si vítězstvím zajistili titul šampiona Malého fotbalu Olomouc již v předstihu a dotáhli tak skvělou sezónu. Chelsea se nachází na opačném pólu tabulky, ale vzhledem k losu se dá očekávat, že se nakonec zachrání, pokud za čtrnáct dní neprohraje s Interem Šternberk.

SK Véska - Galacticos 5:2 (3:0)

Branky: Tögel 3, Hořava, Klobouček - Haník, Jemelka

Véska se po velmi pomalém podzimním rozjezdu už dostala do tempa a tento týden si poradila se soupeřem hlavně díky čistému hattricku Jana Tögela v prvním poločase. Boj o druhé místo je tak stále otevřený.

Galatasaray - Meta Pohořany 20:1 (12:1)

Branky: Andrýsek 6, Galus st. 5, Galus ml. 5, Zapletal 3, Kopp - Vychodil

Galatasaray si opět ve čtvrtek ve Slavoníně otevřel střelnici, na druhé straně hřiště stál bohužel letošní otloukánek z Pohořan. Hosté se určitě už pomalu připravují na neodvratitelný pád do 2. ligy, kde snad na vítězství nebudou muset čekat celou sezónu.

FC Skunk - United Players 7:1 (4:1)

Branky: Králík 2, Dokoupil 2, Kelar, Látal, Poláček - Zbíral

Pokud mohl ještě Skunk zabrat a zkusit se dotáhnout na boje o pódium, tak to bylo tento týden s nečitelnými United. Těm do konce sezóny bohužel bude chybět zraněný střelec Adam Novotný, a to bude na útočných číslech vidět.

Inter Šternberk - RK Kafki 0:15 (0:6)

Branky: Král 6, Pola 2, Hynek 2, Hrabal 2, Kaďorek, Bajer, Struška

Inter je tým s nejhorší formou posledních týdnů a na Kafki v rozletu to výrazně nestačilo. Ve čtvrtek tak byla střelnice nejen ve Slavoníně, ale i na Nových Sadech.

Sokol Mezice - Sokol Pohořany 5:3 (2:0)

Branky: Přikryl 2, Tököly 2, Grulich - Kalina 2, Kadlec

Mezice to s prvoligovou příslušností myslí vážně, tento historický klub to totiž na Sokol Pohořany na svém vlastním hřišti umí. Zajímavostí jsou ale dvě vstřelené branky jinak superligového brankáře Kaliny, který v posledních týdnech má chuť dávat góly v útoku.

FC Levotil volno

dohrávka 18.kola:

United Players - Sokol Pohořany 6:5 (4:2)

1.Kovo Dřevo 22 175:67 39

2.RK Kafki 21 154:57 31

3.Galatasaray 21 139:68 31

4.SK Véska 21 122:79 31

5.FC Skunk 21 100:62 29

6.FC Levotil 21 87:63 27

7.United Players 21 97:101 21

8.Sokol Pohořany 21 93:95 16

9.Galacticos 21 67 111:16

10.Sokol Mezice 22 53:107 12

11.FC Chelsea 21 54:151 12

12.Inter Šternberk 21 80:153 9

13.Meta Pohořany 22 49:156 2

2.liga A

New park - FKlidu 5:3, SK Náklo - MK Náměšť 3:0 kont., FC Chořelice - Sokolka Horka A 7:0, Moravan Cholina - Chalapeňos 2:6, FC Luběnice - Raptors team 1:8, Restoma Štěpánov - Lazce United 5:3, Koník Litovel volno

1.Raptors team 21 140:50 36

2.FC Chořelice 22 129:50 31

3.FC Luběnice 21 110:56 31

4.SK Náklo 21 112:74 31

5.New park 22 114:91 29

6.FKlidu 21 72:90 21

7.Restoma Štěpáno 21 70:85 18

8.Chalapeňos 22 71 93:18

9.Lazce United 21 73:110 18

10.Moravan Cholina 21 57:100 16

11.Sokolka Horka A 21 97:102 15

12.MK Náměšť 21 61:103 9

13.Koník Litovel 21 52:154 3

2.liga B

Sokol Dubany - Hurikán VB 1:2, FC Křídla - NanoComplex 6:4, Kamerun - FC Alcatraz 4:7, FK Krčmaň 97 - SK Mrsklesy 1:6, FC Hroší stavby - Bílá puma 3:1, Pivní balet 99 - Roko Samotišky 18:4, MODOS volno

1.Hurikán VB 21 133:44 36

2.FC Hroší stavby 21 119:67 30

3.SK Mrsklesy 21 113:74 30

4.Sokol Dubany 21 118:101 26

5.FC Alcatraz 21 101:91 25

6.Pivní balet 99 22 115:95 24

7.Kamerun 21 101:86 24

8.FC Křídla 21 83:91 18

9.MODOS 21 76:106 18

10.Bílá puma 22 81:96 16

11.FK Krčmaň 97 22 59:107 13

12.NanoComplex 21 63:111 10

13.Roko Samotišky 21 52:145 6

3.liga A

AC Karasov - Dřeváci Pňovice 2:6, FC Peklo NV - KMK Březové 11:5, SK Profit NV - Buldog Unčovice 3:8, FK Rozvadovice - Bulldogs Pňovice 9:5, Žerotín - MK Dl. Loučka 0:3, KZT Štěpánov - FC Nasa 8:1, Zákl. Hnoyland volno, dohrávka 22.kola: Zákl. Hnoyland - KZT Štěpánov 2:1

1.FC Peklo NV 22 99:51 36

2.Buldog Unčovice 21 72:60 25

3.FC Nasa 22 86:70 24

4.SK Profit NV 21 75:65 24

5.AC Karasov 21 66:63 23

6.Dřeváci Pňovice 21 85:84 21

7.Bulldogs Pňovic 21 87:90 21

8.MK Dl. Loučka 21 70:61 20

9.KZT Štěpánov 21 53:54 19

10.Žerotín 22 48:60 19

11.FK Rozvadovice 21 57:72 18

12.Zákl. Hnoyland 21 42:65 14

13.KMK Březové 21 49:94 12

3.liga B

Atl. Bystrovany - Rotor LBT 2:2, Dyn. Bystrovany - Sokolka Horka B 3:3, Sedlisko - Sokol Skrbeň 1:6, FK Břuchotín - Barbar 10:1, Topmont Bukovany - RoDo Legendy 3:3, Dorespo Lošov - SK Kopeček 5:0, Sokol Křelov B volno

1.Sokol Křelov B 21 95:51 33

2.Sokolka Horka B 21 102:64 31

3.RoDo Legendy 21 78:54 29

4.Sokol Skrbeň 22 102:68 27

5.Atl. Bystrovany 21 76:54 25

6.Dorespo Lošov 22 72:58 25

7.FK Břuchotín 21 84:84 22

8.Sedlisko 21 83:96 20

9.Dyn. Bystrovany 22 58:68 19

10.SK Kopeček 21 47:65 15

11.Topmont Bukovan 21 45:75 12

12.Barbar 21 55:103 11

13.Rotor LBT 21 36:93 7

3.liga C

Celtic Olomouc - Erena Černovír 6:3, Sportbar Sigma - Bažanti 3:0 kont., Académica - FC Broky 3:5, FC Bastila - FC ZRTV Loko 6:3, FC 1970 Bubeník - FC Creditas 1:1, Arsenal Loučany - FC Rataje 2:3, Second Wave volno

1.Celtic Olomouc 22 133:55 40

2.FC Broky 21 94:64 30

3.Sportbar Sigma 21 118:72 28

4.Second Wave 21 110:93 28

5.FC Creditas 22 85:65 27

6.FC Bastila 21 78:94 25

7.FC ZRTV Loko 21 80:87 21

8.Erena Černovír 21 71:87 19

9.FC 1970 Bubeník 21 85:71 18

10.FC Rataje 21 55:78 18

11.Arsenal Loučany 22 69:86 17

12.Académica 21 40:103 5

13.Bažanti 21 0:63 0

3.liga D

Leaders - Zelené balet 3:7, Mlha team - Real stars 9:4, Geoboys - F1 4:4, Hajduk Olomouc - Darkside 8:0, FC Fiasco - El. Otáhal B 3:3, MFK Suchonice - Buff-belt nenahlášeno, 1.FC Černovír volno

1.Hajduk Olomouc 22 128:56 36

2.F1 21 113:75 28

3.Geoboys 21 122:88 27

4.Zelené balet 21 111:79 25

5.Buff-belt 20 83:69 25

6.Real stars 21 108:94 24

7.FC Fiasco 21 129:81 23

8.MFK Suchonice 20 94:79 23

9.El. Otáhal B 22 87:99 18

10.Mlha team 22 99:127 16

11.Leaders 21 69:104 14

12.Darkside 21 82:120 13

13.1.FC Černovír 21 51:205 2

4.liga A

FC Lutín - FK Bohuslavice 0:3 kont., FC Tigers - Odra 5:3, FC Štok - 1.FC Skrbeň 3:3, MK Chudobín - FC IJZ 12:1, FC Bublákov - MK Jívová 8:2, 1.FT OST volno, Ajax Pivodam volno

1.FK Bohuslavice 19 93:33 33

2.MK Jívová 19 124:49 31

3.1.FT OST 20 96:47 30

4.MK Chudobín 21 103:45 29

5.FC Tigers 19 116:60 28

6.FC Bublákov 20 75:68 23

7.Odra 19 58:57 17

8.Ajax Pivodam 19 71:65 15

9.1.FC Skrbeň 20 41:107 13

10.FC Štok 19 46:109 10

11.FC IJZ 19 28:151 5

12.FC Lutín 20 0:60 0