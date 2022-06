Na druhém konci tabulky je s již větším odstupem čtveřice Mezice, Chelsea, Inter Šternberk a zatím bez výhry Meta Pohořany. I tyto týmy si ale budou chtít na podzim spravit svou reputaci a minimálně se poprat o záchranu.

1. liga

SK Véska - Sokol Mezice 4:1 (3:0)

Branky: Šuba 2, Dráb, vlastní - Hladík

Véska potřebovala a chtěla vyhrát, Mezice však nepřijely na výlet a v sestavě se objevil i teď už znovu ligový hráč Hladík. Utkání začalo dvěma rychlými góly, které dali domácím klid a fotbalově líbivé střetnutí se odehrávalo po větší část zápasu v poklidném vedení domácího týmu.

Galatasaray - Galacticos 7:2 (3:0)

Branky: Galus ml. 3, Kopp 2, Andrýsek, Galus st. - Magna, Čechák

Zkušení bojovníci z týmu Galatasaray si se svým soupeřem dobře radili už od začátku zápasu. Galacticos se bohužel letos potýkají s docházkou a zraněními brankářů, a tak musel do branky opět hráč z pole. Galatasaray tak po polovině sezóny drží 3. pozici v tabulce.

Inter Šternberk - Sokol Pohořany 7:13 (2:9)

Branky: Jurečka 2, Malina 2, Pospíšil, Borovička, Vrat. Hlaváček - Hegr 6, Pešák 5, Holásek, Kráčmar

Inter, ač jde o tým dobrých fotbalistů, se letos nemůže chytit a jejich výkony připomínají spíše horskou dráhu někde v zábavním parku. V každém zápase jistě mohou pomýšlet na bodový zisk, ale budou muset nejspíš začít výrazně lépe bránit. Obdržených 85 branek ve 12 utkáních je opravdu moc. Oproti tomu Sokol Pohořany se přiblížil klidnému středu tabulky a vypadá to, že letošní sezónu budou moci využít k doplnění kádru a zapracování nových akvizic do týmu.

FC Skunk - FC Chelsea 6:0 (1:0)

Branky: Kelar 2, Prokop, Režný, Poledna, Navrátil

Skunci v tomto zápase naplnili roli favorita a k vidění bylo i čisté konto domácího brankáře, což je v malém fotbale vždy slušný počin. Ve 13 kolech a celkem odehraných 78 zápasech 1. ligy se to letos povedlo pouze pěti brankářům, z toho ovšem třikrát právě proti Chelsea. Ta po přestupu Pavla Kryla do Kovo Dřeva ztratila střelce, který jí pomáhal v útočných statistikách k mnohem lepším výsledkům i umístění.

Seznam účastníků: Ústí končí v krajském přeboru! Kluby v kraji postupy přijímají

FC Levotil - RK Kafki 2:3 (1:2)

Branky: Jan Fišara 2 - Pola, Omelka, Pavlík

Pro Kafki to bylo utkání o udržení motivace do druhé poloviny sezóny, v případě porážky by se na čelo tabulky dívali už jen s velkým odstupem. Po důležité výhře venku se sousedem v tabulce jsou tak ještě stále na dostřel stupňů vítězů a na podzim budou ještě předním týmům pekelně zatápět.

Meta Pohořany - United Players 3:7 (1:2)

Branky: Štěrba 2, M.Liška - Marek 3, Ponížil 2, Tököly, vlastní

Ligový půlrok se uzavřel v neděli dopoledne na hřišti v Pohořanech, kde se v souboji dvou letošních nováčků dařilo lépe hráčům hostí. United Players tak jsou po první polovině soutěže na 7. místě, tedy v klidném středu tabulky. Meta se bohužel premiérového vítězství v 1. lize během jara nedočkala, ale již za dva měsíce bude moci tuto nelichotivou bilanci napravit.

1. SK Véska 12 82:38 22

2. Kovo Dřevo 12 109:35 21

3. Galatasaray 12 65:47 18

4. RK Kafki 12 85:44 16

5. FC Levotil 12 48:35 16

6. FC Skunk 12 54:37 15

7. United Players 12 56:51 12

8. Galacticos 12 42:70 11

9. Sokol Pohořany 12 63:61 10

10. Sokol Mezice 12 28:54 5

11. FC Chelsea 12 28:107 5

12. Inter Šternberk 12 49:85 4

13. Meta Pohořany 12 34:79 1

2. liga

V druhých ligách si nejlépe na jaře vedli Raptors team a nováček Hurikán Velká Bystřice, v obou skupinách jsou však zdatní pronásledovatelé, včetně dalšího nováčka z Nákla. Naopak loni třetí Koník Litovel se celým jarem protrápil, stejně jako ve druhé skupině Roko Samotišky.

2.liga A

Koník Litovel - MK Náměšť 2:8, Moravan Cholina - Raptors team 1:4, Chalapeňos - Lazce United 3:5, SK Náklo - FKlidu 6:7, Restoma Štěpánov - Sokolka Horka A 4:3, FC Luběnice - New park 2:1, FC Chořelice volno

1. Raptors team 12 82:30 21

2. FC Luběnice 12 56:22 18

3. SK Náklo 12 67:41 17

4. New park 12 65:41 17

5. FC Chořelice 12 52:27 15

6. FKlidu 12 41:48 14

7. Lazce United 12 41:48 13

8. Chalapeňos 12 43:50 11

9. Moravan Cholina 12 36:53 11

10. Restoma Štěpáno 12 35:53 8

11. MK Náměšť 12 40:57 5

12. Sokolka Horka A 12 39:67 3

13. Koník Litovel 12 23:83 3

2.liga B

Bílá puma - NanoComplex 7:3, Sokol Dubany - Roko Samotišky 12:2, MODOS - Hurikán VB 3:8, FC Křídla - SK Mrsklesy 6:11, Kamerun - Pivní balet 99 5:1, FC Hroší stavby - FC Alcatraz 8:3, FK Krčmaň volno

1. Hurikán VB 12 88:30 20

2. SK Mrsklesy 12 79:46 18

3. Kamerun 12 61:38 17

4. FC Hroší stavby 12 60:46 15

5. Sokol Dubany 12 78:71 14

6. FC Alcatraz12 53:63 13

7. Pivní balet 99 12 59:55 12

8. FC Křídla 12 53:54 10

9. FK Krčmaň 97 12 35:57 10

10. MODOS 12 37:62 9

11. NanoComplex 12 44:58 8

12. Bílá puma 12 45:68 6

13. Roko Samotišky 12 31:75 4

Degradace? Ne, vše podle pravidel. Proč ze soutěží OFS Olomouc nikdo nesestupuje

3. liga

Tři skupiny ve třetích ligách mají výraznější lídry, Peklo Nová Ves, Hajduk Olomouc a dle očekávání Celtic Olomouc. V „béčku“ jsou tahouni dva – Křelov B a bělkovické RoDo legendy, jejichž vzájemný duel v posledním jarním kole měl však nečekaně jednoznačný průběh druhého poločasu, v němž domácí skórovali osmkrát. Naopak vůbec se nedařilo týmu FC Černovír a bohuňovickému Rotoru LBT, který ale půjde do odvet s vyhlídkou nového domácího hřiště a zlepšených výkonů i výsledků.

3.liga A

FC Nasa - Bulldogs Pňovice 3:5, Zákl. Hnoyland - Dřeváci Pňovice 6:3, AC Karasov - MK Dl. Loučka 4:1, SK Profit NV - Žerotín 3:0, FK Rozvadovice - KMK Březové 6:2, KZT Štěpánov - Buldog Unčovice 0:5, FC Peklo NV volno, dohrávka 12.kola: Dřeváci Pňovice - KZT Štěpánov 5:4

1. FC Peklo NV 12 47:23 21

2. SK Profit NV 12 50:34 17

3. Dřeváci Pňovice 12 43:36 15

4. FC Nasa 12 44:32 14

5. Zákl. Hnoyland 12 43:32 14

6. Buldog Unčovice 12 36:37 12

7. FK Rozvadovice 12 35:36 12

8. Bulldogs Pňovic 12 43:47 12

9. AC Karasov 12 36:46 11

10. KZT Štěpánov 12 26:30 10

11. Žerotín 12 25:33 8

12. MK Dl. Loučka 12 24:37 5

13. KMK Březové 12 22:51 5

3.liga B

Sokol Křelov B - RoDo Legendy 9:0, Topmont Bukovany - SK Kopeček 0:0, Atl. Bystrovany - Dorespo Lošov 4:0, Sedlisko - Rotor LBT 6:1, FK Břuchotín - Sokolka Horka B 3:7, Sokol Skrbeň - Barbar 3:0 kont., Dyn. Bystrovany volno, dohrávka 12.kola: RoDo Legendy - Sedlisko 7:3

1. Sokol Křelov B 12 55:26 22

2. RoDo Legendy 12 53:28 20

3. Sedlisko 12 57:48 17

4. Sokolka Horka B 12 49:38 16

5. Atl. Bystrovany 12 44:25 15

6. Sokol Skrbeň 12 56:35 14

7. Dorespo Lošov 12 31:31 11

8. SK Kopeček 12 29:30 10

9. Dyn. Bystrovany 12 28:34 10

10. Topmont Bukovan 12 26:40 7

11. Barbar 12 33:55 7

12. FK Břuchotín 12 34:66 6

13. Rotor LBT 12 15:54 1

3.liga C

FC Creditas - FC ZRTV Loko 8:3, Sportbar Sigma - Celtic Olomouc 5:6, Académica - Erena Černovír 2:6, FC Bastila - FC Rataje 4:0, FC 1970 Bubeník - Bažanti 3:0 kont., Second Wave - FC Broky 1:14, Arsenal Loučany volno

1. Celtic Olomouc 12 84:42 22

2. FC Broky 12 62:33 18

3. FC Bastila 12 52:46 18

4. FC Creditas12 61:37 17

5. Second Wave 12 57:54 14

6. Sportbar Sigma 12 67:59 12

7. FC 1970 Bubeník 12 48:43 11

8. FC Rataje 12 27:48 10

9. FC ZRTV Loko 12 43:61 8

10. Bažanti 12 39:57 8

11. Arsenal Loučany 12 35:46 7

12. Erena Černovír 12 34:56 7

13. Académica 12 28:55 4

Martin Kotůlek: Euro bylo parádní. Na kariéru už teď ale nevzpomínám

3.liga D

Leaders - Darkside 3:6, Geoboys - Real stars 8:3, El. Otáhal B - F1 3:7, FC Fiasco - Buff-belt 2:6, 1.FC Černovír - Zelené balet 4:9, MFK Suchonice - Hajduk Olomouc 4:3, Mlha team volno, dohrávka 12.kola: Real stars - Leaders 7:4

1. Hajduk Olomouc 12 72:37 20

2. F1 12 69:40 17

3. Zelené balet 12 68:46 17

4. Real stars 12 65:51 15

5. Geoboys 12 63:51 14

6. FC Fiasco 12 76:49 13

7. Leaders 12 53:56 12

8. Buff-belt 12 39:43 12

9. Darkside 12 48:55 11

10. Mlha team 12 50:61 10

11. MFK Suchonice 12 48:51 9

12. El. Otáhal B 12 52:62 6

13. 1.FC Černovír 12 20:121 0

4. liga

Ve čtvrté lize se oddělila pětičlenná skupina, která se popere o tři postupová místa do třetí ligy. Naopak po 12. kole byl vyloučen ze soutěže FC Lutín, který se již stihnul čtyřikrát nedostavit k utkání.

4.liga A

Ajax Pivodam - FK Bohuslavice 3:3, FC Štok - MK Jívová 0:6, 1.FC Skrbeň - Odra 3:3, FC Tigers - FC IJZ 11:1, FC Bublákov - 1.FT OST 2:2, MK Chudobín volno, FC Lutín vyloučen ze soutěže

1. FK Bohuslavice 11 65:22 19

2. MK Jívová 11 75:21 18

3. FC Tigers 11 80:29 18

4. MK Chudobín 11 60:25 16

5. 1.FT OST 11 51:23 16

6. Odra 11 34:27 11

7. FC Bublákov 11 31:42 11

8. Ajax Pivodam 11 35:32 10

9. 1.FC Skrbeň 11 21:65 7

10. FC Štok 11 24:82 3

11. FC IJZ 11 15:90 3

12. FC Lutín 11 0:33 0