Po roční pauze si od úřadujícího mistra vzali zpět titul přeborníka olomouckého malého fotbalu borci z týmu RK KAFKI. A rozhodli o tom v předposledním kole ve vzájemném duelu, když porazili KOVO DŘEVO před fantastickou návštěvou na hřišti ve Slavoníně 6:4.

Titulové utkání 1. ligy RK Kafki - Kovo Dřevo (6:4) | Foto: Petr Jureček a Malý fotbal Olomouc

Celé utkání, které sledovalo přibližně 130 diváků, bylo doslova reklamou na malý fotbal, mělo od první do poslední minuty tempo, šťávu, napětí a šanci obou týmů na titul. KAFKI vyhrály první půli 2:0 slepenými brankami Skopala a Švrčka, ihned po přestávce domácí kapitán Pola zvýšil, avšak vzápětí kapitán hostů Krejčí zavelel brankou na 3:1 ke zdramatizování souboje. Domácí Kaďorek sice ještě znovu zvýšil na rozdíl tří branek, ale hosté reagovali dvacet minut před koncem odvoláním brankáře, místo nějž naskočil kapitán Krejčí, a při power-play během devíti minut brankami Hrušáka, Malendy a Strouhala srovnali na 4:4. To byl povel pro domácí, aby v tu chvíli, vzhledem ke dvoubodové ztrátě na soupeře, odvolali gólmana naopak oni. V dramatickém závěru rozhodl minutu před koncem o osudu utkání a v podstatě i o titulu Filip Švrček, poté už jen do prázdné branky uzavřel Kaďorek na konečných 6:4. Pohár pro vítěze sice v této úžasné kulise ještě nemohl být předán, ale potvrzení jeho zisku o týden později výhrou 5:0 nad FC CHELSEA bylo skoro pouhou formalitou. Na druhém místě tedy nakonec skončil obhájce KOVO DŘEVO a třetí místo vybojoval prvoligový nováček RAPTORS TEAM. Z nejvyšší soutěže sestupují SOKOL POHOŘANY a další z nováčků, FC LUBĚNICE.

Vítězové druhých lig, FC CHOŘELICE a FC HROŠÍ STAVBY, byli známi již tři kola před koncem, dramatické vyvrcholení do posledního kola měly však boje o udržení ve skupině A. SOKOL KŘELOV B porazil v přímém záchranářském souboji CHALAPEŇOS 11:5, když se o to postarali shodně pěti zásahy Jiří Pluháček a Radek Hejtman, nakonec však sestupují oba týmy, protože SK NÁKLO dovedl v posledním kole dvěma góly Tomáš Vrána k trošku překvapivému vítězství na hřišti ARXu 2:1, a o jeden bod tak k zachování účasti ve druhé lize. Zmíněné CHALAPEŇOS a KŘELOV B doprovodí do třetí ligy BÍLÁ PUMA, z druhé skupiny COUNTRY GARDEN, SECOND WAVE a FC KŘÍDLA.

Třetí liga má před sebou ještě jedno kolo, téměř o všem však je již rozhodnuto. Postup do druhé ligy zaslouženě a s náskokem vybojovali SOKOL MEZICE, FK BOHUSLAVICE A, SOKOL SKRBĚŇ, FC JULISKA RATAJE, FC CREDITAS a ATLETICO BYSTROVANY, naopak pouze čtvrtou ligu si v příští sezóně zahrají BULDOG UNČOVICE, KONÍK LITOVEL, BULLDOGS PŇOVICE, DYNAMO BYSTROVANY, ELEKTRO OTÁHAL B, FC BASTILA a F1, tři týmy ve skupině B se v posledním kole ještě pokusí udržet na nesestupovém desátém místě.

Čtvrtá liga už zná také konečné tabulky, a tedy i všechny postupující do třetí nejvyšší soutěže. Vítězi skupin se nakonec stali ZLEJ SE(N) a FC TIGERS, z druhých a třetích míst postupují MK CHUDOBÍN, ŽEROTÍN, ARSENAL LOUČANY a FOTŘI. Vzhledem k avízu některých týmů o plánovaném ukončení činnosti je pravděpodobné, že do „trojky“ se v příští sezóně podívá ještě někdo další.

Výsledky všech utkání ve všech ligách, včetně střelců branek, udělených karet, vývoje jednotlivých utkání, ale i aktuálních tabulek a statistik, najdete na webu olomouckého malého fotbalu www.mfolomouc.cz

1. SMĚTAL SILACK liga

22.kolo: KOVO DŘEVO - SK VÉSKA 13:6, FC SKUNK - FC LUBĚNICE 9:4, FC CHELSEA OLOMOUC - RK KAFKI 0:5, FC LEVOTIL - RAPTORS TEAM 3:2, UNITED PLAYERS - HURIKÁN VB 7:8, GALATASARAY - SOKOL POHOŘANY 14:4

1. RK KAFKI 22 149:53 52 – mistr MFO

2. KOVO DŘEVO 22 137:63 51

3. RAPTORS TEAM 22 123:86 44

4. GALATASARAY 22 111:74 42

5. FC LEVOTIL 22 80:81 34

6. FC SKUNK 22 95:82 32

7. SK VÉSKA 22 103:105 28

8. UNITED PLAYERS22 65:96 23

9. FC CHELSEA OLOMOUC 22 92:127 22

10. HURIKÁN VB 22 96:133 20

11. SOKOL POHOŘANY 22 73:129 15 – sestup do 2. ligy

12. FC LUBĚNICE 22 69:164 13 – sestup do 2. ligy

2. ŽIŽKA STAVEBNINY liga – skupina A

22.kolo: FC CHOŘELICE - BÍLÁ PUMA 5:0 kont., FKLIDU - RESTOMA ŠTĚPÁNOV 5:1, INTER ŠTERNBERK - SOKOLKA HORKA A 4:3, ARX OLOMOUC - SK NÁKLO 1:2, SOKOL KŘELOV B - CHALAPEŇOS 11:5, NEW PARK - FC ALCATRAZ 1:10

1. FC CHOŘELICE 22 119:46 54 – postup do 1. ligy

2. FC ALCATRAZ 22 120:87 41

3. ARX OLOMOUC 22 109:83 40

4. SOKOLKA HORKA A 22 109:107 40

5. RESTOMA ŠTĚPÁNOV 22 99:85 35

6. INTER ŠTERNBERK 22 110:101 31

7. FKLIDU 22 102:111 28

8. NEW PARK22 89:129 25

9. SK NÁKLO 22 89:120 24

10. SOKOL KŘELOV B 22 90:124 23 – sestup do 3. ligy

11. CHALAPEŇOS 22 79:99 23 – sestup do 3. ligy

12. BÍLÁ PUMA 22 79:102 16 – sestup do 3. ligy

2. ŽIŽKA STAVEBNINY liga – skupina B

22.kolo: 1.FC PIVNÍ BALET 99 - FC HROŠÍ STAVBY 3:3, SK MRSKLESY - LAZCE UNITED 9:5, COUNTRY GARDEN - SECOND WAVE 9:5, KAMERUN - SOKOL DUBANY 5:8, FC KŘÍDLA - SPORTBAR SIGMA 0:5 kont., HAJDUK OLOMOUC - META POHOŘANY 1:10

1. FC HROŠÍ STAVBY 22 168:62 56 – postup do 1. ligy

2. META POHOŘANY22 108:77 41

3. SOKOL DUBANY 22 118:90 41

4. 1.FC PIVNÍ BALET 99 22 111:79 40

5. KAMERUN 22 91:84 35

6. SK MRSKLESY 22 117:120 32

7. SPORTBAR SIGMA22 105:108 31

8. HAJDUK OLOMOUC 22 93:117 27

9. LAZCE UNITED 22 79:121 24

10. COUNTRY GARDEN 22 68:94 22 – sestup do 3. ligy

11. SECOND WAVE 22 92:153 16 – sestup do 3. ligy

12. FC KŘÍDLA 22 74:119 10 – sestup do 3. ligy

3. TESCO SW liga – skupina A

24.kolo: FC NASA - AC KARASOV 2:2, DŘEVÁCI PŇOVICE - SOKOL MEZICE 2:8, SK PROFIT NOVÁ VES - BULDOG UNČOVICE 5:2, BULLDOGS PŇOVICE - KZT ŠTĚPÁNOV 3:5, KONÍK LITOVEL - MK DLOUHÁ LOUČKA 1:2, FC PEKLO NOVÁ VES - FK BOHUSLAVICE A 4:3

1. SOKOL MEZICE 23 131:40 62 – postup do 2. ligy

2. FK BOHUSLAVICE A 23 130:62 49 – postup do 2. ligy

3. FC PEKLO NOVÁ VES 23 86:59 45

4. FC NASA 23 109:66 44

5. MK NÁMĚŠŤ 23 101:73 42

6. AC KARASOV 23 77:73 33

7. KZT ŠTĚPÁNOV 23 81:80 32

8. SK PROFIT NOVÁ VES 23 85:110 30

9. MK DLOUHÁ LOUČKA 23 93:102 29

10. DŘEVÁCI PŇOVICE 23 73:111 23

11. BULDOG UNČOVICE 23 57:97 16 – sestup do 4. ligy

12. KONÍK LITOVEL 24 65:142 15 – sestup do 4. ligy

13. BULLDOGS PŇOVICE 23 70:143 14 – sestup do 4. ligy

3. TESCO SW liga – skupina B

24.kolo: FC 1970 BUBENÍK - GEOBOYS 2:3, REAL STARS - BUFF-BELT 5:7, DYNAMO BYSTROVANY - ROKO SAMOTIŠKY 1:5, 1.FT OST - RODO LEGENDY 3:5, ZELENÉ BALET - SOKOLKA HORKA B 2:5, SOKOL SKRBEŇ - SEDLISKO 5:4

1. SOKOL SKRBEŇ 24 139:84 57 – postup do 2. ligy

2. FC JULISKA RATAJE 23 133:73 55 – postup do 2. ligy

3. SOKOLKA HORKA B 23 120:79 45

4. ZELENÉ BALET 23 133:77 44

5. RODO LEGENDY 23 97:71 38

6. SEDLISKO 23 106:100 37

7. BUFF-BELT23 112:100 37

8. 1.FT OST 23 101:92 35

9. GEOBOYS 23 100:130 25

10. FC 1970 BUBENÍK 23 68:90 19

11. ROKO SAMOTIŠKY 23 79:130 17

12. REAL STARS 23 74:152 17

13. DYNAMO BYSTROVANY 23 40:124 4 – sestup do 4. ligy

3. TESCO SW liga – skupina C

24.kolo: F1 - ELEKTRO OTÁHAL B 7:1, FC BASTILA - FK BŘUCHOTÍN 0:5 kont., FK KRČMAŇ 97 - ATLETICO BYSTROVANY 3:4, SK DORESPO LOŠOV - MK JÍVOVÁ 5:2, MFK SUCHONICE - FC CREDITAS 3:6, FC FIASCO - FC ZRTV LOKO 5:5

1. FC CREDITAS 23 113:58 56 – postup do 2. ligy

2. ATLETICO BYSTROVANY 23 101:43 54 – postup do 2. ligy

3. SK DORESPO LOŠOV 23 111:55 48

4. MK JÍVOVÁ 23 114:93 36

5. FC ZRTV LOKO 23 106:84 35

6. FK KRČMAŇ 97 23 87:96 33

7. FC FIASCO 23 101:85 33

8. FC BROKY 23 91:110 33

9. FK BŘUCHOTÍN 23 95:76 28

10. MFK SUCHONICE23 99:113 28

11. F1 23 70:102 21 – sestup do 4. ligy

12. ELEKTRO OTÁHAL B 23 75:164 14 – sestup do 4. ligy

13. FC BASTILA 24 71:155 10 – sestup do 4. ligy

4. liga A

22.kolo: MK CHUDOBÍN - FK BOHUSLAVICE B 4:3, 1.FC SKRBEŇ - 1.FC ČERNOVÍR 3:2, FC ŠTOK - FK ROZVADOVICE 4:6, KMK BŘEZOVÉ - FC BUBLÁKOV 8:1, ARSENAL LOUČANY - DARKSIDE 4:15, LEGENDÁRIO - ZLEJ SE(N) 4:5

1. ZLEJ SE(N)22 110:56 51 – postup do 3. ligy

2. MK CHUDOBÍN 22 104:43 49 – postup do 3. ligy

3. ARSENAL LOUČANY 22 111:81 47 – postup do 3. ligy

4. FK ROZVADOVICE 22 93:59 43

5. KMK BŘEZOVÉ 22 97:62 43

6. DARKSIDE 22 129:98 37

7. FK BOHUSLAVICE B 22 87:89 33

8. LEGENDÁRIO 22 92:87 30

9. FC ŠTOK 22 70:122 17

10. FC BUBLÁKOV 22 61:94 14

11. 1.FC ČERNOVÍR 22 52:119 11

12. 1.FC SKRBEŇ 22 48:144 9

4. liga B

22.kolo: ZÁKLADNA HNOYLAND - SK KOPEČEK 0:4, ROTOR LBT - MLHA TEAM 7:8, ERENA OLOMOUC - ODRA 4:2, FC TIGERS - TOPMONT BUKOVANY 5:0 kont., AJAX PIVODAM - BARBAR 5:0 kont., ŽEROTÍN - FOTŘI 5:0 kont.

1. FC TIGERS22 115:67 49 – postup do 3. ligy

2. ŽEROTÍN 22 91:44 48 – postup do 3. ligy

3. FOTŘI 22 113:67 41 – postup do 3. ligy

4. SK KOPEČEK 22 61:61 37

5. ROTOR LBT 22 106:70 37

6. MLHA TEAM 22 90:100 35

7. AJAX PIVODAM 22 111:78 34

8. TOPMONT BUKOVANY 22 77:71 24

9. BARBAR 22 87:98 24

10. ERENA OLOMOUC 22 64:139 15

11. ZÁKLADNA HNOYLAND 22