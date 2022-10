1.liga

United Players - Kovo Dřevo 3:9 (1:4)

Branky: Novotný 2, Ponížil - Krejčí 4, Kryl 3, Pazdera, vlastní

Hněvotínské derby vyznělo jednoznačně pro lídra soutěže, který tak udělal další důležitý krok k letošnímu celkovému prvenství.

Galatasaray - FC Skunk 0:2 (0:0)

Branky: Svoboda, Látal

V následujících dnech a týdnech nás čeká větší množství vzájemných soubojů mezi týmy, které bojují o druhé až šesté místo v tabulce. Toto utkání bylo jedním z nich a Skunci absolutně eliminovali střelce domácích Andrýska, a tak slaví důležité dva body.

Galacticos - Sokol Pohořany 2:6 (1:3)

Branky: Šídlo, Jemelka - Hegr 3, Zjavka, Holásek, Jašek

Hráči Sokolu Pohořany zvládli tento týden i své druhé utkání, kdy ve čtvrtek porazili Galacticos, oba týmy se nacházejí ve středu tabulky a sezonu by tak mohly dohrávat v pohodovém režimu. Galacticos však ukazují, že jejich výkony se v jedné sezóně střídají jako den a noc.

FC Levotil - Inter Šternberk 10:2 (3:1)

Branky: Fišara Jan 3, Kubíček 3, Kohout J. 2, Fišara Jiří, Kohout T. - Hlaváček V., Coufal M.

Na domácím hřišti v Července Levotil příliš často neprohrává. Inter svým přístupem nejde záchraně naproti, a prohrává další utkání velkým rozdílem. Zůstává tak na předposledním, tedy sestupovém, místě.

RK Kafki - Sokol Mezice 3:0 kontumačně

Meta Pohořany - SK Véska 0:3 kontumačně

Předehrávka 21.kola:

Sokol Pohořany - FC Chelsea 4:3 (2:0)

Branky: Jašek 2, Kadlec, Holásek - Dočkal 2, Folprecht

Sokol Pohořany v této předehrávce má vyhrál a má už velmi blízko jistotu záchrany prvoligové příslušnosti. Jistě to po letech bohatých nebyl jejich cíl, ale jak to vypadá, nepovedenou sezónu nejspíše zachrání. Naproti tomu Chelsea o setrvání v soutěži ještě bude muset zabojovat.

1. Kovo Dřevo 18 160:58 33

2. Galatasaray 18 112:61 27

3. SK Véska 18 105:65 27

4. RK Kafki 18 131:53 26

5. FC Levotil 19 79:54 25

6. FC Skunk 18 78:54 25

7. Sokol Pohořany 19 85:84 16

8. United Players 17 78:78 16

9. Galacticos 18 63:96 16

10. FC Chelsea 19 48:145 10

11. Sokol Mezice 19 43:100 8

12. Inter Šternberk 18 74:132 7

13. Meta Pohořany 19 45:121 2

2.liga A

Ve druhé A lize je šest kol před koncem prvních pět týmů v tabulce naskládáno v rozmezí jediného bodu. Avšak nerovný počet odehraných utkání prozatím mírně zvýhodňuje vedoucí Raptors team.

Raptors team - FKlidu 11:2, MK Náměšť - New park 4:6, Koník Litovel - SK Náklo 4:6, Moravan Cholina - Restoma Štěpánov 1:6, Chalapeňos - FC Luběnice 5:5, Lazce United - FC Chořelice 4:13, Sokolka Horka A volno

1. Raptors team 17 117:45 28

2. FC Chořelice 19 108:45 27

3. FC Luběnice 18 90:44 27

4. New park 19 104:66 27

5. SK Náklo 18 98:65 27

6. FKlidu 19 66:77 21

7. Chalapeňos 18 62:76 16

8. Lazce United 18 62:85 16

9. Moravan Cholina 19 51:91 14

10. Restoma Štěpánov 18 57:79 12

11. Sokolka Horka A 18 73:90 11

12. MK Náměšť 18 57:83 9

13. Koník Litovel 19 47:146 3

2.liga B

Oba pronásledovatelé Hurikánu zvítězili, avšak protože vedoucímu týmu nedorazil k utkání soupeř z Věrovan, bystřičtí fotbalisté udrželi bez práce stejný náskok. V bojích o záchranu udělala výrazný krok zejména Bílá puma vysokou výhrou nad grygovským Kamerunem.

Bílá puma - Kamerun 10:1, MODOS - Sokol Dubany 7:3, FC Alcatraz - Roko Samotišky 12:1, Hurikán VB - Pivní balet 99 3:0 kont., NanoComplex - FK Krčmaň 97 7:5, FC Hroší stavby - FC Křídla 9:2, SK Mrsklesy volno, dohrávka 15.kola: SK Mrsklesy - MODOS 7:6

1. Hurikán VB 18 121:37 32

2. FC Hroší stavby 19 106:64 26

3. SK Mrsklesy 18 96:65 26

4. Kamerun 18 83:70 22

5. Sokol Dubany 18 105:95 22

6. Pivní balet 99 19 89:83 20

7. FC Alcatraz 18 81:82 19

8. MODOS 19 72:91 18

9. FC Křídla 18 68:79 14

10. Bílá puma 19 70:84 14

11. FK Krčmaň 97 19 51:90 11

12. NanoComplex 18 58:86 10

13. Roko Samotišky 19 46:120 6

3.liga A

Pokud v následujícím kole Peklo Nová Ves na domácím hřišti nezaváhá, stane se prvním postupujícím v letošním ročníku olomouckého malého fotbalu.

FC Nasa - SK Profit NV 1:4, Zákl. Hnoyland - AC Karasov 0:2, Dřeváci Pňovice - Žerotín 4:6, Bulldogs Pňovice - FC Peklo NV 2:8, KZT Štěpánov - FK Rozvadovice 2:4, Buldog Unčovice - MK Dl. Loučka 6:4, KMK Březové volno

1. FC Peklo NV 19 78:41 32

2. FC Nasa 19 73:55 22

3. SK Profit NV 18 63:53 21

4. Buldog Unčovice 18 58:52 20

5. AC Karasov 18 55:53 19

6. Bulldogs Pňovic 18 74:77 19

7. Dřeváci Pňovice 18 72:69 18

8. KZT Štěpánov 19 44:51 17

9. Zákl. Hnoyland 19 55:58 16

10. FK Rozvadovice 18 45:54 16

11. MK Dl. Loučka 19 61:61 15

12. Žerotín 19 39:52 15

13. KMK Březové 18 37:78 10

3.liga B

Ve třetí B lize zůstávají ve hře o postup zřejmě již jen tři týmy. A protože se to zatím rýsuje, že by z této skupiny mohli postupovat dva, bude to ještě zajímavý „trojboj“.

Sokol Křelov B - Topmont Bukovany 3:0 kont., RoDo Legendy - Dorespo Lošov 4:3, Barbar - Dyn. Bystrovany 5:5, Sedlisko - FK Břuchotín 2:4, Sokol Skrbeň - Atl. Bystrovany 5:5, Rotor LBT - SK Kopeček 7:2, Sokolka Horka B volno, dohrávka 19.kola: Topmont Bukovany - Sedlisko 5:3

1. Sokol Křelov B 19 85:44 31

2. Sokolka Horka B 18 90:52 28

3. RoDo Legendy 18 69:43 27

4. Sokol Skrbeň 19 90:58 23

5. Atl. Bystrovany 18 66:47 21

6. Sedlisko 19 81:85 20

7. Dorespo Lošov 19 58:53 19

8. FK Břuchotín 18 61:78 16

9. Dyn. Bystrovany 19 47:59 15

10. SK Kopeček 18 44:54 14

11. Topmont Bukovany 18 38:60 11

12. Barbar 17 45:85 8

13. Rotor LBT 18 30:86 5

3.liga C

„Céčku“ vévodí Celtic, který se chce po roce rozhodně vrátit zpět do druhé ligy. A pokud se nestane něco divokého, tak tomu tak již brzy bude. Na chvostu tabulky jsou již dva jistí sestupující, vyhnout se dalším dvěma sestupovým příčkám bude ještě dřina.

FC Broky - Celtic Olomouc 1:6, FC Creditas - Sportbar Sigma 4:9, Second Wave - Académica 9:3, Bažanti - Erena Černovír 0:3 kont., FC ZRTV Loko - Arsenal Loučany 5:7, FC 1970 Bubeník - FC Bastila 4:5, FC Rataje volno

1. Celtic Olomouc 19 121:52 34

2. FC Broky 18 83:52 26

3. Second Wave 19 96:83 24

4. Sportbar Sigma 18 105:69 23

5. FC Bastila 18 64:80 23

6. FC Creditas 19 74:62 22

7. FC ZRTV Loko 18 69:79 18

8. FC 1970 Bubeník 19 80:63 17

9. Erena Černovír 19 59:75 17

10. FC Rataje 18 46:64 16

11. Arsenal Loučany 19 63:78 15

12. Académica 18 37:86 5

13. Bažanti 18 0:54 0

3.liga D

1.FC Černovír je týmem, který absolutně naplňuje to, že se malý fotbal hraje hlavně amatérsky, pro zábavu a pro žízeň. V sezóně získal své první dva body, a přestože předtím odešel nejednou s dvouciferným debaklem, ani jednou hráče nenapadlo, že by na utkání nedorazili či v průběhu vzdali.

F1 - Mlha team 11:6, Zelené balet - Hajduk Olomouc 3:5, Buff-belt - Darkside 3:0 kont., El. Otáhal B - MFK Suchonice 3:6, FC Fiasco - Geoboys 4:6, 1.FC Černovír - Leaders 7:4, Real stars volno

1. Hajduk Olomouc 19 104:52 30

2. Buff-belt 18 70:56 23

3. Geoboys 18 105:76 22

4. Real stars 18 92:76 22

5. F1 17 88:60 21

6. Zelené balet 18 90:65 21

7. MFK Suchonice 18 84:67 21

8. FC Fiasco 19 111:77 20

9. El. Otáhal B 19 80:92 15

10. Mlha team 19 82:100 14

11. Leaders 18 63:89 14

12. Darkside 18 75:98 13

13. 1.FC Černovír 19 45:181 2

4.liga A

Souboj úplných nováčků, kteří se usadili na prvních dvou příčkách tabulky, byl v krásném sportovním areálu v Bohuslavicích nejen ozdobou kola ve 4.lize, ale i v celé olomoucké soutěži.

Ajax Pivodam - FC Lutín 3:0 kont., FC Štok - FC Tigers 5:4, FK Bohuslavice - 1.FT OST 3:2, 1.FC Skrbeň - FC Bublákov 4:4, Odra - MK Chudobín 2:3, MK Jívová volno, FC IJZ volno

1. FK Bohuslavice 16 83:30 28

2. 1.FT OST 18 85:39 28

3. MK Jívová 16 111:38 27

4. MK Chudobín 18 87:38 26

5. FC Tigers 16 95:51 22

6. FC Bublákov 17 64:57 21

7. Ajax Pivodam 17 65:56 15

8. Odra 16 48:50 13

9. 1.FC Skrbeň 17 34:95 10

10. FC Štok 17 41:105 7

11. FC IJZ 17 26:129 5

12. FC Lutín 17 0:51 0

