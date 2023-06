Skrbeň. Obec blízko Olomouce s 1100 obyvateli není na první pohled ničím příliš výrazná. Jak však ukázaly události ze začátku tohoto týdne, i zde se možná zrodily budoucí fotbalové hvězdy. Žáci z tamní malotřídní základní školy se totiž zúčastnili letošního 24. ročníku McDonald's Cupu a v nově zavedené kategorii se v konkurenci dalších sedmi malotřídek rozhodně neztratili. Ba co víc, přímo zazářili. Skončili totiž na druhém místě hned za vítěznou základní a mateřskou školou z obce Veselá v okrese Zlín.

Skrbeňští bojovníci při finále proti vítězné Veselé (v bílém) | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

„Pro nás je to velikánský úspěch, protože jsme malá škola, která má všehovšudy pouhých 45 žáků. Z toho máme jen dvanáct žáků v páté třídě a ve čtvrté pak čtrnáct. Výběr tedy logicky nebyl velký. Prošli jsme ale turnajem úplně lehounce, vyhráli jsme jak okresní, tak i krajské kolo," popisuje cestu turnajem třídní učitelka Vladimíra Zapletalová, která měla na akci kluky na starost společně s tělocvikářkou Lenkou Neckářovou.

„V tom celostátním už byla daleko větší konkurence, takže nám zlato uteklo jen o tři góly. Kluci vyhráli skoro všechny zápasy. Jen v jednom remizovali a prohráli pouze jednou, ve finále," dodala.

Kategorie malotřídek se v rámci McDonald's Cupu hrála v jeho 24leté historii naprosto poprvé. O to větší je skrbeňský úspěch ve světle těchto souvislostí větší.

„Za zařazení nové kategorie jsem velice vděčná, protože jinak bychom neměli šanci se téměř ani zúčastnit. Velké školy mohou vybírat z nějakých 80 dětí, kdežto my ani ne ze čtvrtiny. A to si vezměte, že jen čtyři děti od nás hrají fotbal a větší polovina se zabývá něčím úplně jiným," uvedla. „Třeba taková základní škola Heyrovského je vyloženě fotbalovou školou," odkázala na olomouckou školu, která postoupila na finálový turnaj v kategorii B a skončila až na deváté příčce.

Kromě síly soupeřů stály proti žákům teprve čtvrté a páté třídy i nové, dosud nepoznané překážky, z nichž s většinou se až doteď neměli šanci jakkoli konfrontovat.

„Bylo to fyzicky, ale i psychicky náročné. Už jenom tím, že to snímala přímým přenosem televize, panovalo poměrně velké horko a na tribuně bylo opravdu dost lidí," vyjmenovávala. „Na klucích navíc ležela veliká tíha, protože hrozně chtěli zlato, za celý den hráli několik zápasů a dali do toho naprosto vše. Jsem na ně skutečně hrdá," řekla uznale.

A jak to tak vypadá, díky zavedení nové kategorie a následnému skrbeňskému úspěchu získal McDonald's Cup minimálně pro dalších několik ročníků nového stálého účastníka. „Samozřejmě se přihlásíme i příští rok. Uvidíme, jak uspějeme, ale kluci byli už nyní velice nadšení a už se vyptávali, kdy že se ten příští turnaj bude konat. Nemohou se ho prostě dočkat," uzavřela se smíchem Vladimíra Zapletalová.