Kdy, se budou moct amatérští sportovci, fotbalisty nevyjímaje, vrátit plnohodnotně ke svým zápasům zatím není jasné. Platí to pro velký fotbal i malou kopanou. Olomoucká organizace malého fotbalu už ale ozřejmila, jakým způsobem plánuje dohrát stávající sezonu. A také jak na ni potom naváže.

„Výkonný výbor Malého fotbalu Olomouc dále vyčkává na zlepšení epidemiologické situace a rozvolnění nastavených omezení. Jakmile bude povoleno vrátit se na hřiště, je připraven v relativně krátké době nastartovat pokračování soutěžního ročníku s tím, že bude pokračováno variantou 2, zveřejněnou výborem hned na začátku tohoto kalendářního roku,“ stojí v prohlášení na stránkách svazu.

Co to znamená? Pokračovat se bude neodehranými koly z podzimu, kdy mužstva do uzavření stihla 7 zápasů.

„Po dohrání 8.-13. podzimního kola bude následovat pokračování obvyklými jarními odvetami tak, že na jaře by mohla být odehrána možná ještě až 3 jarní kola odvet. Zbývající utkání se odehrají na podzim tohoto roku. Jubilejní 50. soutěžní ročník by tak byl ukončen začátkem listopadu a od následující sezóny by olomoucký malý fotbal přešel na herní systém soutěže jaro-podzim,“ vysvětluje zveřejněný text.

„Je to jedna ze dvou variant, kterou jsme oznámili už v lednu. O přechodu na systém jaro-podzim se uvažovalo už delší čas. Je to pro nás jednodušší z hlediska účetního roku a dalších administrativních věcí. Zároveň bychom chtěli padesátý ročník v historii dohrát až do konce, když už musela být kvůli koronaviru anulována minulá sezona,“ doplnil předseda Zdeněk Táborský.

Zachována i v roce 2022 zůstane klasická letní pauza, jen nebude mezi dvěma ročníky, ale v polovině sezony. „Přes prázdniny se určitě hrát nebude. Zápasově to jinak bude prakticky to samé, jen se tabulky uzavřou na konci roku,“ uvedl Táborský.

Podle aktuálně známých informací by se olomoucký malý fotbal mohl začít hrát od 3. května. Jestli to ale opravdu bude ten den D, nedokáže zaručit nikdo.

„Předpokládáme, že příští uvolnění například v režimu do 20 osob už by nebylo omezené jen na trénink, ale i na zápasy. V tomto režimu jsme připraveni hrát, vyzkoušelo se to už na podzim, kdy jsme zkrátili soupisky mužstev z deseti na 9 hráčů, abychom se i s rozhodčím vešli do limitu,“ uzavřel Táborský.