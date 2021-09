Sigma prošla do 3. kola poháru přes vítězství v Uničově. Prostějov si cestu proklestil přes Rýmařov a Velké Meziříčí.

Fotbalová Sigma pojede ve 3. kole domácího poháru MOL Cupu do Vlašimi. Na Prostějov čeká soupeř z nejvyšší soutěže. Doma přivítá Bohemians Praha 1905. Rozhodl o tom dnešní los v Praze. Oficiálním hracím dnem je středa 22. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.