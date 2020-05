„Jsem rád, že jsme si mohli zahrát a jsem rád, že se přišli podívat lidé. Fotbal všem chyběl, všichni se těšili,“ shrnul trenér hostů Ladislav Gallo, který ve druhém poločase dokonce v dresu a kopačkách sám vyběhl na trávník.

„Pojali jsme to odpovědně, i když to byl jen přátelák. Máme asi tři zraněné hráče, navíc se ještě v prvním poločase zranil Marek Šichor, tak jsem tam šel nakonec i já,“ prozradil.

„Měli jsme zatím asi čtyři tréninky, ale to se moc nescházíme. Je to spíš jen o tom, že si zahrajeme napůl s Bouzovem. Kluci, kteří jsou z větší dálky, na ně nejezdí. Opravdu trénovat bychom měli od 1. června,“ dodal Gallo.

Jeho tým, který se na jaře plánoval poprat s Rapotínem o postup z I. A třídy do krajského přeboru, poslal do vedení Martin Kováč. Ještě do přestávky ale vyrovnal po pěkné individuální akci domácí Jan Baránek. Ve druhém poločase rozhodl o vítězství Litovle 2:1 ranou zpoza vápna Petr Dragon.

„Já si toho vítězství považuji, i když to byl jenom přátelák. Víme, že Olešnice má velmi kvalitní tým. Za dobu, co jsem tady, jsme je snad ještě neporazili, tak jsem rád,“ připomněl trenér domácího týmu Jiří Kohout nezdary v předchozích, zejména pohárových duelech obou klubů.

„Myslím si, že to byl kvalitní zápas. Rozhodně kvalitní na to, že se hrálo po tak dlouhé pauze. Líbila se mi mladá rozhodčí Čampišová, která hra trochu pustila, což jí podle mě prospělo,“ dodal Kohout.

Některé verdikty mladičké sudí a možná ještě o trochu více jejího asistenta s praporkem Ženožičky dostaly do varu i obecenstvo. Všechny diskuse ale proběhly s nadhledem a úsměvem. Jako by byli všichni vlastně rádi, že se mohou zase po čase pohašteřit o sporný ofsajd nebo o neodpískanou penaltu.

„Přišlo mi, že i hráči, když nejsou svázaní hrou o body, si víc dovolili a víc si to užili. Určitě to mělo smysl. Především jsme nechtěli, aby kluci vypadli z fotbalového kolotoče. Samozřejmě jsme ale taky tušili, že jsou lidé hladoví. Je to vidět i všude kolem, kde se cokoliv koná,“ uzavřel Kohout hodnocení zdařilého fotbalového odpoledne.

V přátelských zápasech bude jeho tým do letních prázdnin pokračovat. „Předjednané máme zápasy s Medlovem a Šternberkem,“ prozradil.