„Kluků bylo málo. Jak jsem sliboval, že když budou potřebovat, pomůžu jim, tak jsem to teď musel dodržet. Nebo tedy, abych byl přesný, že nevím, jestli pomůžu, ale přijedu,“ popisoval s úsměvem Šrom.

„Když je zdravý Vojta Nakládal, tak jsem do branky nechtěl,“ vysvětlil, proč se vydal neobvykle do pole.

Od trenéra Jiřího Kohouta dostal k dispozici posledních 13 minut plus nastavení, když vystřídal střelce druhé litovelské branky Radka Bednáře. první zásah obstaral ještě na konci prvního poločasu kapitán Martin Jindra. „Potřebovali jsme potvrdit body z Lipové, což se podařilo. Pro nás je to důležité vítězství v zápase o šest o bodů, který bohužel ovlivnil dost silný vítr. Pro výsledek zápasu pak byl důležitý gól do šatny kapitána Jindry. V úvodu druhé půle přišel uklidňující gól Bednáře a jelikož se soupeři nepodařilo vstřelit kontaktní branku, kterou mohli utkání zdramatizovat, mohli jsme utkání dohrát poměrně v klidu a prostřídat znovu všechny,“ řekl k utkání trenér Litovle Jiří Kohout.

„Vojta Šrom ukázal, že kopací technika mu nedělá problém a znovu nám pomohl,“ dodal s humorem k útočné akvizici. „To bylo asi myšleno na rozcvičku před zápasem, kdy jsem tři střely poslal na vedlejší hřiště,“ konstatoval smířeně Šrom. Na hrotu útoku se podle vlastních slov totiž moc neprosadil. „Povedla se nám jedna krásná akce, ale nedostali jsme se do zakončení. Jinak jsem si spíš zaběhal,“ prohlásil.

V nastaveném čase ještě stihl dostat žlutou kartu. „Ani nevím, za co to bylo. Rozhodčí mi pak říkal, že za sprosté slovo. Hned potom zápas ukončil. Kluci mi každopádně hlásili, že za karty za řeči mě čeká pokuta,“ kroutil hlavou exligista.

Litovli vypomůže ještě v posledním zápase podzimu v Kralicích. „Snad bude k dispozici Radek Bednář, abych nemusel hrát celý zápas. To by nebylo dobré,“ dodal s nadhledem.