Klubový web ve čtvrtek oznámil, že představitelé výboru spolku SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s. a představenstva SK Sigma Olomouc, a.s. zasedli k jednání a tématem bylo i setrvání současného kouče áčka.

„Členové představenstva, výboru i vedení klubu vyjádřili nespokojenost s výkony a výsledky A mužstva v sezoně a celkově sezonu vyhodnotili jako velmi neúspěšnou. Zároveň jsou si vědomi toho, že nepovedená sezona má více důvodů a že vina není pouze na straně trenéra,“ stojí v prohlášení.

„Trenér Látal má v Sigmě Olomouc stále platnou smlouvu. V zahraničí vedl svá mužstva úspěšně, je to zkušený trenér a my věříme, že to prokáže v následujícím soutěžním ročníku,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Ladislav Minář.

Podle něj se na neúspěchu mužstva podílelo několik hlavních faktorů:

„Jedná se především o závěry utkání, které se nám extrémně nedaří a které nám berou body. Dále se bavíme o nekoncentrovanosti hráčů a celkovém špatném přístupu některých z nich. Příkladem mohou být naše špatné výkony v zápasech s Příbramí, Bohemians nebo s Budějovicemi,“ upozornil Minář.

Některým chybí motivace

Zároveň naťukl i další téma – obměna stávajícího kádru.

„Někteří odchovanci u nás působí delší dobu, chybí jim motivace, a v budoucnu tak bude nutné mužstvo obměnit. To však není otázkou jen jednoho přestupního období,“ uvedl Minář.

Podle něj měla na tým negativní vliv neplánovaná pauza z důvodu koronaviru.

„Pokud se však podíváme zpět na zimní přípravu a vstup do jarní části ligy, kdy Sigma porazila Teplice, Spartu a přes Jablonec po osmi letech postoupila do semifinále poháru, tak věřím, že máme s čím pracovat,“ dodal Minář.

Pokud se v pátek potvrdí dohrání sezony a skupiny o udržení ve FORTUNA:LIZE, fotbalisté Sigmy se do tréninku vrátí v pondělí.

Zbývající dvě utkání už zachráněný tým Olomouce má odehrát ve čtvrtek 23. července na hřišti Opavy a v neděli 26. července doma se Zlínem.