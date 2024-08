Ještě v pondělí bylo možné koupit vstupenky na první ostrý zápas Kyliana Mbappého za Real Madrid. Pro české fanoušky navíc v relativně dojezdové vzdálenosti. Bílý balet se totiž v rámci Superpoháru UEFA utkal s Atalantou Bergamo v polské Varšavě na Národním stadionu, kde hraje domácí zápasy polská reprezentace. (Čeští fanoušci by raději uvítali jako soupeře Realu Bayer Leverkusen s Čechy Patrikem Schickem a Matějem Kovářem, jenže německý celek s Atalantou ve finále Evropské ligy padl).

Kousek od hranic

Od českých hranic to je do Varšavy necelých čtyři sta kilometrů. Celou cestu navíc jedete po bezplatné dálnici, na které frčíte 140 za hodinu, a tak cesta zabere necelé tři a půl hodiny (pokud nepočítáte hodinovou „cukačku“ po Varšavě a hledání místa na zaparkování). Sám jsem tak sedl do auta a vyrazil se podívat na úřadujícího vítěze Champions League, tým nabitý hvězdami a poslechnout si trenéra Ancelottiho. Z Uničova za pět a půl hodiny (plus dvou hodinová přestávka na vykoupání za hranicemi ve městě Olza - doporučuji).

Ani cena vstupenek nebyla nikterak závratná. Nejlevnější se daly sehnat za 30 euro (756 korun), druhá kategorie za 80 euro (2016 korun), jedničková za 130 euro (3276 korun) a prémiová místa byla za 350 eur (8820 korun).

Pomalý rozjezd

Stadion se kompletně zaplnil a více než tři čtvrtě sedadel patřilo bílým barvám. Byly vidět už i jmenovky Mbappého (i v barvách PSG), nebo Bellinghama. Ale stále také Kroose či Ronalda. Dva diváci dokonce přišli v dresu konkurenční Barcelony… Zvláštní. Spousta fanoušků pak bylo podle svých jmenovek na zádech právě z Polska. Více však skandovali italští fanoušci, kteří zabrali spodní prstenec za jednou bránou a byli viditelně v menšině.

close info Zdroj: Deník/Michal Muzikant zoom_in Superpohár Real Madrid - Atalanta Bergamo ve Varšavě. Fanoušci v dresu Barcelony

První poločas jakoby se hvězdy Realu rozehřívaly a Bergamo zlobilo. Mbappé, Bellingham i Vinicius hráli na dvojku. Přesto obzvláště změna směru a zasekávačka Francouze vypadá na živo neuvěřitelně rychle. V půli jsem si však říkal, že čekám víc.

„Kylian je neuvěřitelní. Už před tím jsem věděl, že je fantastický, ale teď, když s ním mám možnost hrát? Vidím jeho rychlost, kvalitu i to, jak tvrdě pracuje pro tým,“ řekl na adresu spoluhráče Bellingham.

Jude Bellingham o Mbappém | Video: Michal Muzikant

„V první půli jsme nehráli dobře, ve druhé jsme se zlepšili. Ani Mbappého výkon nebyl nijak úchvatný,“ uznal kouč Ancelotti.

Vše se ale změnilo druhým poločasem a parádním zákrokem brankáře Courtoise. Těžko říct, zda trenér Ancelotti svým svěřencům něco řekl v kabině, ale ti zapli.

Nový Kroos a ikonická oslava

K vidění byla opravdová kvalita jak v kombinacích, tak soubojích jeden na jednoho. Tedy spíše jeden na dva či tři. Ještě větší pohoda na kopačky hráčů španělského celku přišla po vedoucím gólu, který naservíroval Vinicius Valverdemu. Ten převzal číslo osm po Tonim Kroosovi a patřil k nejlepším na hřišti. Je však škoda, že německý hráč, který ukončil kariéru, už na trávníku nerozdává radost.

Poté byl vidět hlavně Angličan Bellingham, neztratil míč a ze všeho vyjel. Bylo zřejmé, že si hráči i fanoušci přejí premiérový zásah Mbappého. Vinicius v situaci, kdy by normálně střílel, přihrával, ale Mbappé nedosáhl. Nicméně akci dohrál Bellingham a skrytou přihrávkou po dobrém odskočení letní posilu Realu našel a diváci se dočkali po pohotovém uklizení ikonické oslavy Kyliana. Stadion slavil.

„Nebavili jsme se před zápasem o tom, že by dal gól nebo jsem mu na něj přihrál. Spíše jsme s tím tak nějak počítali, protože je to skvělý hráč, který píše historii. Věřím, že mu přihraji na více branek a půjdeme si pro další trofeje,“ říkal na pozápasové tiskové konferenci Jude Bellingham, který se stal hráčem zápasu.

„Mbappé hrál dobře. Samozřejmě jsme hodně silní, ale musíme umět spolupracovat, což se povedlo,“ usmíval se italský stratég Carlo Ancelotti.

Velký aplaus (možná největší) poté sklidil Luka Modrič, který se dostal na trávník jako střídající hráč a i během čtvrt hodiny, kterou dostal, ukázal, jak geniální a klidný je na míči.

Real Madrid tak v Polsku oslavil další trofej, když ovládl souboj vítěze Ligy mistrů a vítěze Evropské ligy.