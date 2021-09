K čemu se fanoušci vyjadřují nejčastěji? Odpověď je nasnadě. Pochopitelně k samotnému dění na trávníku.

„Nejčastější stížnosti, ať už na sociálních sítích, nebo jakkoliv jinak, se týkají výkonů a sestavy. To je naprosto jasné,“ říká Zbraňková. „S tím pochopitelně těžko něco uděláme. Od výběru sestavy je tu trenér, ten má hlavní slovo,“ usmívá se.

Jinak už je to v ostatních oblastech. „Pokud jde třeba o připomínky ohledně úklidu stadionu nebo občerstvení, ty bereme hodně vážně. Chceme, aby se u nás fanoušci cítili dobře, takže tyto podněty prověřujeme a v případě, že zjistíme nedostatek, chceme ho napravit,“ říká Zbraňková.

Fanoušci přinášejí například tipy na to, jaký sortiment jim chybí ve stáncích. „Pokud je takových žádostí víc, tak se snažíme vyhovět,“ ujišťuje mluvčí.

Řadu komplikací přinesly klubům poslední dvě „covidové sezony“. „Občas jsme dostali vyčiněno za věci, za které jsme nemohli. Nařízení bylo hodně a pro fanoušky nebylo vždy snadné se v nich zorientovat. Nejvíc nás mrzí stížnosti na věci, které nemůžeme ovlivnit, dopředu jsme o nich dali vědět, ale fanoušek třeba pokyn nedočetl do konce a pak jej něco nemile překvapilo,“ poznamenává Zbraňková.

V poslední době třeba olomoucké fans nepotěšilo, když si s nimi hráči po euforické výhře nad Jabloncem nešli plácnout. „Hráči za to ale nemohli, měli to právě kvůli covidovým pravidlům zakázané. Delegát na to ještě před zápasem upozorňoval,“ dodává. Nepříjemnosti pořadatelům zase způsobují holubi, kteří se uhnízdili pod střechou. „Stadion máme uklizený, parádně připravený na zápas a oni vždycky přinesou nějaké větvičky nebo něco znečistí. Už padaly i návrhy radikálních řešení, ale zatím se snažíme s přírodou vyjít,“ přidává Zbraňková.

Několik skutečně bizarních stížností pak loví z paměti dlouholetý vedoucí klubového fanshopu Miroslav Skácelík. „Když se ještě domácí pohár jmenoval podle České pošty, požadoval jeden jeho zaměstnanec slevu na vstupenky na finále v Jihlavě, kde jsme hráli s Mladou Boleslaví,“ vzpomíná.

Specifikum hlavní tribuny, která je proslulá svou náročností a občas bohužel i nečekaně ostrým slovníkem nevyhovovalo jedné mamince, která chodila na fotbal se synem. Požádali o výměnu permanentky a místa kvůli výrazivu.

„Největší perlička ale byla, když kdysi pán požádal o jiné místo, protože za ním seděl člověk, se kterým se nedalo vydržet,“ směje se Skácelík. „Říkal mi: To se fakt nedá, on v páté minutě začne nadávat, ať se hraje, jak se hraje. Ale vrchol byl, když řval, aby trenér vystřídal Kerbra, který vůbec v tom zápase vůbec nehrál. Už mě k němu nedávejte. Tak jsme mu vyhověli,“ uzavírá historku.