Přitom to byli domácí, kdo se dostal do vedení. „Věděli jsme, že měli dobrou přípravu, takže jsme se připravovali. Obdržená branka nebyla určitě vinou podcenění,“ začal hodnocení uničovský trenér Dušan Žmolík.

Ještě do poločasu však třetiligista srovnal zásluhou Davida Bači. „Měli jsme tam i další šance, abychom šli do vedení,“ prozradil Žmolík.

Ve druhé půli kontrolovali hosté hru a skóre pohotově otočili. Své představení začal krásným gólem Aleš Krč. „Bylo to po takové těžké vysoké přihrávce, do které suprově strčil nohu a uklidil to na zadní,“ popisoval Žmolík.

Další branka dal svojí typickou šajtlí a následně vymíchal obránce a prostřelil gólmana i potřetí. „Do stavu 3:1 jsme hru kontrolovali, ale potom jsme na pět minut vypadli z tempa a soupeř mohl utkání zdramatizovat, naštěstí jsme to v klidu dohráli,“ pokračoval.

Hostujícímu kouči tak vyšel tah, že kanonýra o víkendu vystřídal dříve a nechal jej odpočinout. „Můžeme to tak brát, ale třeba by hattrick dal, i kdyby v Dolním Benešově odehrál celý zápas,“ řekl Žmolík.

Ten dal v utkání příležitost hráčům, kteří si zatím tolik nekopli. „Ale není to tak, že by hrála slabší sestava. Prostě hráli ti, pro které jsem se v prvních zápasech nerozhodl, protože nemůže hrát najednou třináct kluků,“ objasnil Žmolík.

Nyní by rád dostal nějaký ligový tým. „Přál bych si atraktivního soupeře, abychom nemuseli válčit a zahráli si pěkný fotbal. Stojí to hodně sil a byla by škoda, kdybychom vypadli třeba s někým ze třetí ligy. Šel bych rovnou do toho nejlepšího, co můžeme dostat,“ uzavřel Žmolík

FK Bílovec - SK Uničov 1:4 (1:1)

Branky: 18. Socha - 63., 67. a 87. Krč, 29. Bača.

Rozhodčí: Pospíšil, Šimoník, Prokůpek. ŽK: Střelec - Ambrozek, Koutek. Diváci: 285.

Uničov: Kalina - Diblík, Straňák, Můčka, Koutek - Ambrozek, Bača (46. Svoboda), Dittmer (84. Michalík) - Šidlík (84. P. Vybíral), Krč, M. Vybíral (72. Kamas). Trenér: Dušan Žmolík.