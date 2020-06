„Problémy asi čekají všechny,“ tuší trenér a funkcionář oddílu Ladislav Gallo.

Z okresního přeboru až do I. A třídy. Olešnice se v posledních čtyřech letech proměnila v mašinu na postupy. Pětiletku chtěli završit letos v létě, přezimovali na druhé příčce, jen o dva body za vedoucím Rapotínem.

Jarní plány na bitvu o krajský přebor ale spláchla pandemie nového typu koronaviru. Sezona byla ukončena předčasně bez postupů i sestupů.

„Hrozně mě to mrzí, že byla sezona ukončena. Byli jsme na druhém místě, ale čekalo by nás devět zápasů doma. Na podzim jsme byli znevýhodnění,“ připomněl trenér, funkcionář a občas pořád ještě i hráč Ladislav Gallo podzimní rekonstrukci domácího trávníku.

„Rapotín by pro nás byl těžký soupeř, to neříkám, že ne, ale věřím, že by něco poztrácel a my bychom dokázali z domácího prostředí těžit a dostali bychom se před něj,“ doplnil zkušený fotbalový harcovník, který má za sebou i kariéru prvoligového rozhodčího.

Co Galla vedlo k úvahám o postupu? „V přípravě jsme odehráli velmi dobré zápasy se silnými soupeři jako Svitavy. Ti nám nestíhali. Vypadalo to fakt hrozně dobře. Bohužel to pak dopadlo tak, jak to dopadlo,“ pokrčil smutně rameny.

Právě krajský přebor má být pro vesnici v podhradí cílovou destinací.

„Je to taková laťka, která by pro nás měla být ideální,“ přiznává Gallo, že výše už finančně dobře zajištěný klub nemíří, byť v jeho kádru najdete i hráče jako Marka Šichora či Milana Machalického, kteří mají i starty v první lize.

„Derby s Litovlí, s Mohelnicí nebo se Zábřehem, to jsou zápasy, které jsou atraktivní pro fanoušky,“ říkal Gallo po přípravném zápase v Litovli, který přilákal početné obecenstvo a který jeho tým po dlouhatánské pauze prohrál 1:2.

„I na těchto případech je nakonec vidět, co diváky láká. K čemu jezdit v divizi třeba do Strání. To pro nás upřímně nemá význam,“ řekl Gallo, jehož celek si na podzim užil i parádní tažení pohárem. Vyřadil divizní Nové Sady i třetiligové Otrokovice a nakonec padl až s prvoligovou Opavou.

Otázkou je, zda koronavirové přerušení nebude mít vliv na sponzory.

„Jak jsme se bavili, neměl by být problém s tím, abychom zabezpečili chod oddílu. Sponzor zatím je, radnice také pokračuje. Je možné, že dojde k nějakým korekcím, ale to bude všude. Problémy asi čekají všechny,“ tuší Gallo.

Jak moc prořídne startovní pole se dá zatím jen spekulovat.

„Je možné, že hodně lidí tato krize od fotbalu odvleče pryč. Řekl bych, že ani tak ne moji generaci, my už jsme tak naučení, ale u těch mladších ročníků včetně dětí to může být docela problém. Je to dlouhodobé a koronavirus to může prohloubit. U nás na Oleškách to samozřejmě vidíme, že zájem dětí je čím dál menší,“ dodal.