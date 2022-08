V průběhu prvního poločasu byli domácí aktivnější, ale do žádných větších šancí se nedostávali. Potom však přišla 40. minuta a první gól Kozlovic, jehož autorem byl Adam Galetka. Stav 0:1 tak na světelné tabuli svítil i během přestávky.

„Nebyli jsme schopni dostat se do hry a udržet míč na půlce soupeře. Pak jsme dostali gól do šatny, v poločase jsme si něco řekli a pak to neplnili," lomil rukama holický lodivod.

Hned v první minutě druhé půle mohli Kozli zásluhou Patrika Zimmermanna slavit podruhé a za další čtvrthodinu přišla ze strany hostů doslova branková smršť. V rozmezí 60. a 65. minuty se trefil dvakrát Adam Galetka, který tak dokonal hattrick a také Dominik Skopal. Od této chvíle se pak utkání už jen dohrávalo. Konečný výsledek tedy zní 0:5.

„Branka na 0:2 v podstatě rozhodla. Pak už se začalo všechno hroutit a soupeř nás trestal," řekl k tomu kouč Holice.

„Až mám z toho trochu strach. Klukům jsem před zápasem asi dvakrát říkal, že nás zatím nikdo moc neprověřil, protože i v přípravě jsme měli dobré výsledky. A jsem velice rád, že k tomu přistoupili zodpovědně. A to jsme navíc hráli v podstatě s juniorkou. V týmu jsme měli pět hráčů ročníku 2003," komentoval zápas spokojený kozlovický kormidelník František Rolinc.

„Holice hrála velice dobře, čímž mě osobně celkem překvapila. Dali jsme jí ale branku do šatny, tím jsme se uklidnili a pak už jsme hráli ten náš fotbal s rychlými brejky, které jsme dokázali využít. Za mě tedy převládá spokojenost," uzavřel své hodnocení.

I přes vysokou porážku se ale holický trenér stále snaží věci vidět alespoň trochu pozitivně: „Možná je dobře, že jsme takovou facku dostali teď a ne až v soutěži. Hráči si totiž po Šumperku mysleli, že už to půjde samo. Ono to ale samo nepůjde," zakončil.

Kozlovice tak jdou v poháru dál a v rámci 1. kola se ve středu 17. srpna střetnou s třetiligovým Frýdkem-Místkem.

1. HFK Olomouc - FK Kozlovice 0:5 (0:1)

Branky: 40., 60. a 63. Galetka 46. Zimmermann, 65. Skopal. Rozhodčí: Slabý – Brázdil, Čampišová. ŽK: Bartůněk, Řehák (oba KOZ).

HFK Olomouc: Machalický – Kadlec, Buček (79. Lang), Doseděl (79. Zeman), Novotný (54. Hrdlička) – Krejčí, Paar, Červenka, Bernatík (79. Breznický) – Pavelka, Filípek (54. Nováček). Trenér: Jiří Derco.

Kozlovice: Obzina – Bartůněk (67. Nekuda), Vítek, Kostka, Řehák – Kaďorek, Galetka, Smolka, Vogl – Zimmermann (71. Petráš), Skopal. Trenér: František Rolinc.