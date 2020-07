„Nálada je i díky tomu dobrá. V posledních dvou zápasech jsme získali čtyři body. Chystáme se ale na každý zápas stejně,“ říká před utkáním na půdě Jihlavy ofenzivní záložník či útočník Jan Koudelka.

„I v Jihlavě chceme získat body. Proti soupeřům z vrchních pater se nám hraje dobře,“ říká chlapík, jemuž se na jaře daří i po individuální stránce a šušká se o námluvách s prvoligovou Sigmou.

Opravdu se vám hraje proti silnějším soupeřům lépe?

Je to samozřejmě jak kdy. Dalo by se říct, že proti nim nemusíme tolik tvořit, ale třeba zrovna naposledy proti Hradci Králové jsme museli, protože byl zatažený vzadu. Záleží to i na vývoji zápasu. Jihlava je další tým z první šestky, ale věřím, že si něco přivezeme. Vyhrávat chceme v každém zápase, to se nemění.

Jak se vám dohrává sezona? Jste v klidném středu tabulky, v těchto letních měsících už jste zvyklí spíš na volno. Není těžší najít motivaci?

Je to trochu jiné, ale jsme profesionálové, tak to musíme brát tak, jak to je. Všichni fotbalisti raději hrají než trénují. I mě to vlastně spíš vyhovuje.

Na vás je to i vidět. Jste spokojený s tím, jak se vám daří.

Samozřejmě to vždycky může být lepší. Nějakým způsobem se mi ale daří, takže určitá spokojenost je. Ale pořád jsou ještě před námi tři zápasy, tak doufám, že to ještě posunu někam dál.

Čím to je? Prospěla vám ta koronapauza?

To já nevím. Bylo to celé hrozně dlouhé. Trénovali jsme v lednu a únoru, pak odehráli jeden zápas a další dva měsíce jsme zase jenom trénovali, protože zápasy se hrály až na konci května. Někomu to asi mohlo pomoct, někomu zase ne. Nám jako týmu to asi prospělo, že jsme na tom líp. Hráči z jiných klubů by asi zase mohli mluvit jinak.

A z osobního pohledu?

Já jsem trénoval prakticky celou tu karanténu. Opravdu každý den, takže jsem z té zátěže nevypadl. Nevím, jestli je to tím. Je pravda, že když někdo třeba na měsíc vypadl, ať už vinou takové věci, nebo třeba zranění, tak je to potom poznat.

Nesouvisí váš rozkvět třeba s trenérem Šustrem? Jak se vám pod ním hraje?

Mně osobně se daří, ale určitě se nedá říct, že by mi trenér řekl, že teď můžu hrát jen dopředu a nemusím bránit. Nějaké věci se určitě změnily, to je jasné. Každý trenér má své postupy. Ale pořád je to ten stejný fotbal. Něco můžete nacvičit, ale finále je na nás na hřišti. Na to se musí každý připravit sám. Když pak společně podáme týmový výkon, tak nám to přinese body. Tak jako v poslední době.

Vaše povedené jarní výkony přilákaly i týmy z vyšší soutěží. Šušká se o zájmu Sigmy, tak jak jste daleko?

Nějaká jednání probíhají, ale vyjadřovat se k tomu nechci. Ještě není nic zcela dohodnutého.

První liga je ale asi velké lákadlo, že?

Je to lákadlo, samozřejmě. Spíš by bylo špatně, kdyby mě to nelákalo. Proto fotbal hrajeme. Každý se chce dostat co nejvýš, do první ligy, ti lepší hráči třeba ještě někam do zahraničí do lepších lig.