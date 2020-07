V přípravě jste zvítězili 7:0 proti béčku Nových Sadů. Takhle jste si zápas představoval?

Soupeř byl houževnatý, ale kluci ukázali, že tohle je výborný ročník, že umějí hrát fotbal. Mám radost, že byli hladoví a chtěli dávat góly až do konce. Dávali góly a odpracovali to.

Na hřišti se občas zajiskřilo, v závěru vzplály emoce.

To je normální. Je tradice, že to někteří novosaďáci neunesou. Ale nestěžuji si, emoce k tomu patří.

Je to pro mladé hráče dobrá zkušenost?

Byl jsem rád, že to tak bylo. Ať si kluci zvykají. Samozřejmě je trochu problém, když někdo fauluje sedmnáctiletého kluka zezadu a málem mu urve koleno… Ale jinak nemám problém. Byl jsem rád, že to bylo tak vyhecované a tvrdé a že kluci ukázali, že se jich nebojí. To je pozitivum.

Co může mladým klukům přinést zápas proti dospělým soupeřům, kteří hrají krajskou soutěž?

Potřebovali jsme si zkusit osobní souboje, chtěl jsem vidět, jak to hráči budou zvládat. Pořád to jsou sedmnáctiletí kluci a je dobře, že hrají takové zápasy, kdy jim soupeři nic nedarují. Nestačí na ně fotbalově, takže jsou agresivní a nakopou jim. Líbilo se mi, že to kluci přijali a že se s tím vyrovnali. Je to pro ně výborný trénink a splnilo to účel.

Zmínil jste, že pracujete se skutečně výborným ročníkem. V čem vyniká?

Minule jsem měl ročník 02 a zdaleka nedosahoval takové kvality. Tihle kluci jsou výborně natrénovaní a řeší situace strašně dobře fotbalově. Výborně čtou hru. V týmu jsou individuality, vynikající hráči, i když se nedostali do devatenáctky, skvěle pracují. Jsou to všechno fotbalisti. My do nich musíme dostat přímočarost, hladovost a zakončení, abychom byli úspěšní.

V zakončení by si mohli vzít příklad z vás, ne?

Jako ze Zápasu století? Že bych jim to pouštěl? (směje se) Spolu s Davidem jim vtloukáme to zakončení do hlavy a věnujeme se tomu každý trénink. Mají v pětadvaceti metrech za úkol hrát jedna – jedna, prostě do zakončení. Nebát se hrát, kličkovat, přímočaře do branky. Tohle dneska rozhoduje zápasy. Kdo neumí hrát jeden na jednoho, tak se ve fotbale nikam neposune. Je to alfa a omega celého fotbalu.

Pauza od posledního soutěžního zápasu už je dlouhá. Cítíte z kluků stále nažhavenost?

Kluci fantasticky pracují. To je radost s nimi pracovat. Jsou připravení nastartovat svoji kariéru tak, aby se prostě dostali na Andrák. My je do ničeho nemusíme nutit. Jsou učenliví, dávají pozor na tréninku. Chtějí pracovat, chtějí hrát ve sprintu, v tempu. To je prostě hrozně důležité pro každého trenéra, že hráče nemusí nijak motivovat, protože oni jsou namotivovaní sami.

Co vás čeká dál v rámci přípravy na sezonu?

V neděli jedeme na soustředění. Budeme hrát se Šumperkem (dvě utkání proti áčku, pozn. red.), což bude náročné. Pak budeme hrát s Rapidem Vídeň, následuje Opava a Hradec Králové. A pak už mistrák.