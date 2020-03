V sobotu měli hrát litovelští fotbalisté první jarní zápas v krajském přeboru proti Medlovu. Řada hráčů na obou stranách se zná, takže to je prestižní mač. Místo toho teď ale řeší hlavně v Litovli úplně jiné starosti.

Trenér Litovle Jiří Kohout | Foto: Deník / Miroslav Mazal

„Mrzí nás to. Medlovu jsme měli z podzimu co vracet. Byl by to atraktivní zápas, ale jsou věci, které nemůžeme ovlivnit,“ vykládal trenér Litovle Jiří Kohout. „I když jsem podobný blázen jako krajský reprezentant z Medlova (Jiří Kasal – pozn. red.), tak v současné době šel fotbal úplně stranou,“ neodpustil si šťouchanec do soupeře, ale jinak taky spoluhráče z týmu malé kopané.