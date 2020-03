O osudu zápasů nejvyšších dvou soutěží ale musí rozhodnout Ligová fotbalová asociace, která je na FAČR nezávislá.

V kraji začne jarní část většiny nižších soutěží až příští víkend. O tom nejbližším bude hrát jen béčko Sigmy v Moravskoslezské fotbalové lize proti Frýdku-Místku v neděli dopoledne od 10.15. Zapotřebí však bude několik opatření.

„Soutěžní utkání organizovaná FAČR, KFS, nebo OFS, se neruší; pořadatel utkání (domácí klub) je povinen zabezpečit, že se soutěžního utkání nezúčastní více než 100 osob,“ sdělil na svém twitterovém účtu generální sekretář fotbalové asociace Jan Pauly.

Na základě rohodnutí Bezpečnostní rady státu vydává Výkonný výbor Asociace následující rozhodnutí:



Soutěžní utkání organizované FAČR, KFS, nebo OFS, se neruší;

pořadatel utkání (domácí klub) je povinen zabezpečit, že se soutěžního utkání nezúčastní více než 100 osob — Jan Pauly (@honza_pauly) March 10, 2020

„Domácí tým ručí za to, že se na utkání nedostane více než sto lidí,“ řekl Michal Jurman, tiskový mluvčí FAČRu.

V praxi to znamená, že se bude hrát bez účasti fanoušků. Do limitu by se měli počítat hráči, trenéři, další členové realizačního týmu a funkcionáři, rozhodčí, pořadatelé, případně kameramani a podobně. Například hokejový svaz ale do zmíněné stovky zahrnuje výslovně pouze diváky.

"Fotbal bez diváků je nesmysl"

Vyjádření organizátora dvou profesionálních soutěží FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Ligové fotbalové asociace zatím není k dispozici.

Podle dostupných informací přijde nejspíš až ve středu po zasedání výboru. Ve hře je buď podobná varianta jako v případě nižších soutěží, tedy odehrát zápasy bez diváků, anebo odložení utkání.

Pro odložení zápasů a pozastavení ligy se na Twitteru vyjádřil například šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík.

"Respektuji a podporuji rozhodnutí vlády ČR. Správná cesta. Jednoznačně podporuji přerušení ligy, například do 2. 4., stejně jako v Itálii. Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů. Životy a zdraví nad sport a zábavu. A to i hráčů a organizátorů. Fotbal bez diváků je navíc nesmysl," napsal.

Olomoucká Sigma má hrát v sobotu utkání nejvyšší soutěže na Slovácku. Druholigový Prostějov má hrát ve stejný den v Pardubicích.

„Momentálně čekáme na informace od LFA, jakmile je budeme mít k dispozici, budeme o dalším vývoji informovat,“ sdělila Sigma, která už v reakci na rozhodnutí státu zrušila dnešní akci „Se Sigmou do divadla“ v divadle na Šantovce.