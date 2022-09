Bylo zjevné na první pohled z tribuny, že stoper Hejda se oběma rukama pověsil na Chytila, kterému tak znemožnil vyskočit, což sám útočník Hanáků potvrdil. Za mě zatažení za dres (v případě faulu Pokorného na Chorého) a zatlačení protihráče do země jsou obdobné situace, kdy se má pískat penalta.

Sudí Radina komentoval sporné momenty: Penalty pro Sigmu ne, otočený aut mrzí

Jak už v posledních týdnech bývá zvykem, tak velkou diskuzi vyvolala ruka ve vápně. Tentokrát ní zahrál plzeňský Erik Jirka, když se mu míč do ruky odrazil. „Nečekaný odraz a končetina v přirozené poloze,“ vysvětloval rozhodčí, proč neodpískal penaltu. Výklad pravidel o ruce není jednoduchý, ale zde pravděpodobně rozhodl hlavní sudí správně (uvidíme, jak se k tomu postaví komise). Ale za mě, jako celoživotního hráče fotbalu na krajské a divizní úrovni a také fanouška tohoto sportu, je to absolutní nesmysl, který jde proti fotbalu.

Jirka si rukou pomohl, jinak, zdá se, by nechal míč za sebou, čehož mohl využít dotírající Zmrzlý. Ale už jen ta myšlenka, že si hráč chce zpracovat míč, nohou se netrefí a povede se mu to až rukou, což se posoudí jako nešikovnost a penalta se nepíská?

Kdyby byl Jirka v pozici útočícího hráče a takhle zahrál rukou ve vápně Sigmy, okamžitě by se pískala ruka a volný kop pro soupeře. Ani případný gól by neplatil. Tak v čem je rozdíl? Útočník být nešikovný nemůže a obránce ano? Zastávám názor, že tohle jsou prostě ruky, ač je pravidla tak neberou – aneb: „Když seš dřevák a nastřelíš si ruku, měla by se pískat ruka.“

Rozhořčený Jílek: Byly to evidentní situace. Ať mi je někdo vysvětlí