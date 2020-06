Jako naposledy během pátečního horkého odpoledne, kdy zdolali silný Uničov.

„Odmakali to obrovsky. Pro mladé hráče to bude povzbuzení. Hodně jsme toho naběhali i naposilovali, teď kluci viděli, že to poctivým výkonem dokážou zvládnout, i když utkání bylo velmi těžké utkání,“ hodnotil vítězství 2:0 trenér Augustin Chromý.

Ten si pochvaloval náročný test proti jednomu z nejkvalitnějších celků třetí ligy.

„Potřebovali jsme takový těžší zápas. Když jsem potom sestavu hodně prostřídal, občas to drhlo. Ale mladí, co šli na hřiště, si mohli vyzkoušet, jak jsou schopní se s agresivitou, chytrostí a těsným napadáním soupeře poprat,“ líčil trenér.

Lodivod Sigmy B si tak hlavně mladé členy kádru pořádně proklepl.

„Vždycky říkám, že v dorostu se hodně zápasů vyhrává a hráči, kteří jsou průměrní, najednou vyrostou do nadprůměru. Ale v těžkém zápase jsou ti vynikající třeba jen průměrní a musejí pořádně makat, aby odehráli aspoň průměrný výkon. Pak se může stát, že někteří hráči propadají, protože z toho najednou dostanou strach,“ všiml si zkušený olomoucký kouč.

Augustin Chromý věří, že si dobrý obrázek sami o sobě udělali i jednotliví hráči. „Hodně to napovědělo mně, ale doufám, že i jim, protože musejí být soudní a vědět, že je dobrá i divize. Třeba trénovat tady a hrát divizi může být pro někoho na půl roku řešení,“ konstatoval kouč.

ZODPOVĚDNOST NEJEN V ZÁPASECH

Po návratu na hřiště si ale úspěšný mládežnický trenér nemůže své svěřence vynachválit.

„Kluci fantasticky jezdí i v tréninku. Poznali, že mají obrovskou radost, že si mohou na takovém hřišti zatrénovat a zahrát fotbal. Všichni si toho strašně moc vážíme,“ přiznal Chromý po dlouhé koronapauze. „Strašně nám to chybělo. Kluci jsou teď vděční za každý trénink.“

Jeho tým se momentálně nachází ve fázi, kdy by končil soutěžní ročník MSFL. Blíží se tak další fotbalové prázdniny. Tentokrát ovšem plánované.

„Hráči dostanou asi šestnáct dnů volno a zase začneme 7. července přípravu. Mám nasmlouvaných asi sedm přípravných utkání,“ prozradil Chromý.

Ale ještě před tím se jeho tým dnes od 17 hodin představí na domácí půdě proti diviznímu 1. HFK Olomouc.